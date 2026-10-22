EQS-News: Newron schließt Rekrutierung für pivotale Phase-3-Studie ENIGMA-TRS 1 ab

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Newron schließt Rekrutierung für pivotale Phase-3-Studie ENIGMA-TRS 1 ab



22.10.2026 / 07:00 CET/CEST

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Newron schließt Rekrutierung für pivotale Phase-3-Studie ENIGMA-TRS 1 ab

Insgesamt 618 Patienten randomisiert

12-Wochen Topline-Daten im 1. Quartal 2027 erwartet

Mailand, Italien, und Morristown, NJ, USA – 22. Oktober 2026, 07:00 Uhr MESZ – Newron Pharmaceuticals S.p.A. („Newron“) (SIX: NWRN, XETRA: NP5), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert, hat heute bekannt gegeben, dass die Rekrutierung für die pivotale Phase-3-Studie ENIGMA-TRS 1 abgeschlossen wurde. In dieser Studie wird Newrons Wirkstoffkandidat Evenamide, ein First-in-Class Glutamat-Modulator, als potenzielle erste Zusatztherapie zu Antipsychotika der zweiten Generation bei Patienten untersucht, die die etablierten internationalen Konsenskriterien für behandlungsresistente Schizophrenie (TRS) erfüllen. Insgesamt wurden 618 Patienten in mehr als 80 Studienzentren in 19 Ländern in Europa, Asien, Lateinamerika und Kanada in die Studie aufgenommen.

Newron erwartet die Bekanntgabe der 12-Wochen-Topline-Daten im 1. Quartal 2027. Die Studie wird unter doppelt verblindeten, placebo-kontrollierten Bedingungen für insgesamt 52 Wochen fortgesetzt.

„Das Erreichen dieses wichtigen Meilensteins in der ENIGMA-TRS-1-Studie spiegelt das enorme Engagement der Studienleiter und klinischen Teams wider, ebenso wie die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern aus Wissenschaft und Zulassungsbehörden sowie den Patienten und ihren Familien. Die Studie ist angesichts der Komplexität der Durchführung einer ersten langfristigen, randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Add-on-Studie bei Patienten mit TRS – einem Bereich mit erheblichem ungedecktem medizinischem Bedarf – von besonderer Bedeutung.“

„Von den 996 Patienten, die am Screening teilnahmen, wurden unter strikter Einhaltung der Eignungskriterien durch den internationalen, unabhängigen Eignungsausschuss und fünf Psychiater des CRO 618 als für die Studie geeignet befunden und randomisiert, um entweder Evenamide in einer Dosierung von 15 mg oder 30 mg zweimal täglich oder ein Placebo zu erhalten. Wir freuen uns darauf, weiterhin eng mit den Studienleitern und ihren Teams zusammenzuarbeiten, um die Studie erfolgreich abzuschließen“, sagte Dr. Ravi Anand, Chief Medical Officer von Newron.

Evenamide zielt auf die Modulation der übermäßigen Freisetzung von Glutamat bei Patienten ab, die an behandlungsresistenter Schizophrenie leiden.



Über ENIGMA-TRS



ENIGMA-TRS 1 ist eine laufende, internationale, 52-wöchige, randomisierte, doppelt verblindete, placebo-kontrollierte Phase-III-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit der therapeutischen Dosierungen von 15 mg BID und 30 mg BID Evenamide im Vergleich zu Placebo. Patienten, die Antipsychotika der zweiten Generation, einschließlich Clozapin, einnahmen, mussten die internationalen Konsenskriterien (Treatment Response and Resistance Psychosis) für TRS erfüllen. Die Rekrutierung für die Studie ist abgeschlossen, insgesamt wurden 618 Patienten an Studienzentren in 19 Ländern in Europa, Asien, Lateinamerika und Kanada in die Studie aufgenommen.

Die primäre Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von ENIGMA-TRS 1 wird 12 Wochen nach der Randomisierung zur Behandlung durchgeführt. Nach dieser Anfangsphase wird die Studie bis zu den Zeitpunkten nach 26 und 52 Wochen doppelt verblindet und placebo-kontrolliert fortgesetzt. Der primäre Wirksamkeitsendpunkt der Studie ist die Veränderung der PANSS-Werte (Positive and Negative Syndrome Scale) nach 12 Wochen gegenüber dem Ausgangswert. Newron rechnet damit, die Ergebnisse der Auswertung des primären Endpunkts nach 12 Wochen im 1. Quartal 2027 bekannt zu geben.

ENIGMA-TRS 2 rekrutiert derzeit Patienten an Studienzentren in Asien und Lateinamerika, weitere Standorte in Europa sind geplant. Die Studie wendet dasselbe Screening-Verfahren wie ENIGMA-TRS 1 an. ENIGMA-TRS 2 wird mindestens 400 Patienten in eine 12-wöchige, randomisierte, doppelt verblindete, placebo-kontrollierte Phase-3-Studie einbeziehen, die darauf ausgelegt ist, die Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit der 15-mg-BID-Dosis von Evenamide im Vergleich zu Placebo zu bewerten. Die Wirksamkeits- und Sicherheitsanalyse wird nach erfolgreichem Abschluss der Studie nach 12 Wochen durchgeführt. Der klinische Hold der FDA bleibt an den US-Studienzentren bestehen, an denen bisher kein Patient mit Evenamide behandelt wurde.

Über Newron Pharmaceuticals

Newron (SIX: NWRN, XETRA: NP5) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bresso bei Mailand, Italien, verfügt über eine Erfolgsbilanz bei der Entwicklung neurowissenschaftlich basierter Therapien von der Entdeckung bis zur Markteinführung. Der Leitwirkstoffkandidat von Newron, Evenamide, ist ein First-in-Class Glutamat-Modulator und hat das Potenzial, die erste Zusatztherapie für behandlungsresistente Schizophrenie (TRS) und für Patienten mit Schizophrenie zu sein, die ungenügend auf derzeitige Therapien ansprechen. Evenamide befindet sich derzeit im globalen zulassungsrelevanten ENIGMA-TRS-Phase 3-Entwicklungsprogramm. Die bisherigen klinischen Studienergebnisse belegen die Vorteile dieses Produktkandidaten bei TRS sowie bei Patienten mit schlechtem Ansprechen, mit signifikanten, im Zeitverlauf zunehmenden Verbesserungen bei wichtigen Wirksamkeitsparametern, sowie einem vorteilhaften Sicherheitsprofil, das für verfügbare Antipsychotika ungewöhnlich ist. Newron hat Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarungen für Evenamide mit EA Pharma (einer Tochtergesellschaft von Eisai) für Japan und andere asiatische Gebiete sowie mit Myung In Pharm für Südkorea geschlossen. Das erste von Newron vermarktete Produkt, Xadago® (Safinamide), ist für die Behandlung der Parkinson-Krankheit in der EU, der Schweiz, Großbritannien, den USA, Australien, Kanada, Lateinamerika, Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Japan und Südkorea zugelassen. Das Produkt wird von Newrons Partner Zambon vermarktet, wobei Supernus Pharmaceuticals die Vermarktungsrechte in den USA hält und Meiji Seika für die Entwicklung und Vermarktung in Japan und anderen wichtigen asiatischen Regionen verantwortlich ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.newron.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn .

Für weitere Informationen:

Newron

Stefan Weber – CEO; pr@newron.com

Großbritannien/Europa

Simon Conway / Ciara Martin / Natalie Garland-Collins, FTI Consulting; +44 20 3727 1000, SCnewron@fticonsulting.com

Schweiz

Valentin Handschin, IRF; +41 43 244 81 54,handschin@irf-reputation.ch

Deutschland/Europa

Anne Hennecke / Maximilian Schur, MC Services; +49 211 52925227,newron@mc-services.eu

USA

John Fraunces, LifeSci Advisors; +1 917 355 2395, jfraunces@lifesciadvisors.com



Wichtige Hinweise

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