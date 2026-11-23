EQS-News: Newron Pharmaceuticals S.p.A. / Schlagwort(e): Patent

Newron stärkt IP-Portfolio für Evenamide



23.11.2026 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Newron stärkt IP-Portfolio für Evenamide

Europäisches Patent durchläuft Einspruchsfrist ohne Einwände und gewährleistet Schutz bis 2044

Weitere Patentanmeldung für eine Formulierung könnte den Schutz bis ins Jahr 2046 verlängern

Mailand, Italien, und Morristown (NJ), USA, 23. November 2026, 07.00 Uhr MEZ – Newron Pharmaceuticals S.p.A. („Newron“) (SIX: NWRN, XETRA: NP5), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert, gab heute bekannt, dass sein europäisches Patent für Evenamide die Einspruchsfrist ohne Einwände durchlaufen hat. Zudem hat Newron sein Portfolio an Patenten durch weitere Patenterteilungen und -anmeldungen erweitert. Evenamide ist ein First-in-Class-Glutamat-Modulator, der sich derzeit in der Phase-3-Entwicklung zur Behandlung von behandlungsresistenter Schizophrenie (TRS) befindet.

Europäischer Schutz bis 2044 : Für das im Januar 2026 von Newron bekannt gegebene europäische 1 Stoffpatent EP4615820 mit dem Titel „Kristalline Formen von Evenamide“ ist die Einspruchsfrist ohne Einwände abgelaufen. Das Patent umfasst kristalline Formen von Evenamide, Verfahren zu deren Herstellung sowie Verwendungen. Es verlängert die Exklusivität des Wirkstoffs bis ins Jahr 2044.

: Für das im Januar 2026 von Newron bekannt gegebene europäische Stoffpatent EP4615820 mit dem Titel „Kristalline Formen von Evenamide“ ist die Einspruchsfrist ohne Einwände abgelaufen. Das Patent umfasst kristalline Formen von Evenamide, Verfahren zu deren Herstellung sowie Verwendungen. Es verlängert die Exklusivität des Wirkstoffs bis ins Jahr 2044. Erweiterter geografischer Schutz : Newron hat die Erteilung desselben Patents in Hongkong gesichert und vom Eurasischen 2 Patentamt eine Absichtserklärung zur Erteilung erhalten. Das Unternehmen hat den Eintritt in die nationale Phase für entsprechende Patentanmeldungen für EP4615820 in wichtigen Ländern, darunter die USA und China, abgeschlossen.

: Newron hat die Erteilung desselben Patents in Hongkong gesichert und vom Eurasischen Patentamt eine Absichtserklärung zur Erteilung erhalten. Das Unternehmen hat den Eintritt in die nationale Phase für entsprechende Patentanmeldungen für EP4615820 in wichtigen Ländern, darunter die USA und China, abgeschlossen. Zusätzlicher potenzieller Schutz bis 2046: Zudem hat Newron eine weitere Patentanmeldung für eine Formulierung eingereicht. Sofern diese erteilt wird, könnte der Schutz des Evenamide-Arzneimittels bis ins Jahr 2046 verlängert werden.

Newron entwickelt Evenamide, einen First-in-Class-Glutamat-Modulator, im Rahmen seines globalen zulassungsrelevanten Phase-3-Programms ENIGMA-TRS als potenziell erste zugelassene Zusatztherapie für TRS. Die Rekrutierung für die Studie ENIGMA-TRS 1 wurde im Oktober 2026 mit insgesamt 618 Patienten in 19 Ländern abgeschlossen. Die Topline-Daten zu Wirksamkeit und Sicherheit aus der 12-wöchigen Auswertung des primären Endpunkts werden für das erste Quartal 2027 erwartet. Für die Studie ENIGMA-TRS 2 werden derzeit mindestens 400 Patienten rekrutiert.

„Das europäische Patent ist ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie zum Schutz von Evenamide auf dem Weg zur potenziellen Kommerzialisierung“, erklärte Elena Barbanti, Senior Director Intellectual Property bei Newron. „Unsere zusätzliche Patentanmeldung für eine Formulierung könnte, sofern sie erteilt wird, dem Evenamide-Arzneimittel einen weiteren Schutz bis ins Jahr 2046 bieten.“

Stefan Weber, CEO von Newron, fügte hinzu: „Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Newron und ein Beleg für die hervorragende Arbeit unseres IP-Teams. Diese Patententwicklungen unterstreichen das langfristige kommerzielle Potenzial von Evenamide, während wir uns den entscheidenden Phase-3-Ergebnissen im ersten Quartal 2027 nähern. Wir sind überzeugt, dass Evenamide das Potenzial hat, die erste zugelassene Zusatztherapie für Patienten mit behandlungsresistenter Schizophrenie zu werden.“



Über behandlungsresistente Schizophrenie (TRS)

Ein erheblicher Anteil der Patienten mit Schizophrenie spricht kaum oder gar nicht auf die derzeit verfügbaren antipsychotischen (AP) Behandlungen an, was zur Diagnose einer behandlungsresistenten Schizophrenie (TRS) führt. TRS ist definiert als keine oder unzureichende Linderung der Symptome trotz Behandlung mit therapeutischen Dosen von zwei APs aus zwei verschiedenen chemischen Klassen über einen angemessenen Zeitraum. Schätzungen zufolge entwickeln etwa 15% der Patienten bereits ab Krankheitsbeginn eine TRS, insgesamt betrifft dies etwa ein Drittel bis die Hälfte der Patienten mit Schizophrenie. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse stützen die Annahme, dass Anomalien in der Glutamat-Neurotransmission bei TRS vorliegen, auf die aktuelle AP nicht abzielen, während die dopaminerge Synthese normal verläuft. Dies erklärt den mangelnden klinischen Nutzen der meisten typischen und atypischen Antipsychotika, die primär auf Dopaminrezeptoren wirken. Diese Erkenntnisse unterstreichen die Notwendigkeit neuartiger therapeutischer Ansätze, die auf die zugrunde liegende glutamaterge Dysfunktion bei Schizophrenie abzielen und Patienten Hoffnung geben, denen derzeit nur begrenzte oder gar keine wirksamen Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Über Evenamide

Evenamide ist eine neuartige, oral verabreichbare chemische Substanz mit einem einzigartigen Wirkmechanismus, der sich von allen derzeit auf dem Markt befindlichen Antipsychotika unterscheidet. Es wirkt durch selektive Blockade spannungsgesteuerter Natriumkanäle (VGSCs) und zeigt an mehr als 130 anderen Zielstrukturen des Zentralnervensystems (ZNS) keine biologische Aktivität. Es normalisiert die durch abnorme Natriumkanalaktivität (durch Veratridin stimuliert) induzierte Glutamatfreisetzung, ohne dabei die basalen Glutamatspiegel zu beeinflussen, was auf die Hemmung der VGSCs zurückzuführen ist. Kombinationen aus subtherapeutischen Dosen von Evenamide und anderen Antipsychotika, einschließlich Clozapin, zeigten in Tiermodellen für Psychosen einen Nutzen, was auf Synergien in den Wirkmechanismen hindeutet. Diese Synergien könntenbedeutende Vorteile für Patienten bieten, die auf derzeitige Antipsychotika – einschließlich Clozapin – nicht ausreichend ansprechen. Eine kürzlich an der University of Pittsburgh durchgeführte Studie legt nahe, dass die Wirksamkeit von Evenamide bei der Herabsetzung des hyperdopaminergen Zustands, sozialer Defizite und Gedächtnisstörungen auf seine Fähigkeit zurückzuführen sein könnte, die Übererregbarkeit des vHipp zu dämpfen (Neuropsychopharmacology; https://doi.org/10.1038/s41386-025-02188-y). Wichtig ist, dass die Vorteile offenbar noch über einen beträchtlichen Zeitraum nach dem Abbau von Evenamide anhielten, was ebenfalls auf neuronale Plastizität hindeutet, die möglicherweise die in den klinischen Studien 014/015 beobachteten, kumulativen Langzeitwirkungen erklärt. Während die genauen Ursachen von TRS komplex und multifaktoriell sind, gilt eine auf beeinträchtigter neuronaler Plastizität beruhende Dysfunktion des Hippocampus als maßgeblicher Faktor. Durch seine neuartige glutamaterge Modulation stellt Evenamide einen First-in-Class-Ansatz dar, der darauf abzielt, die ungedeckten Bedürfnisse von Patienten mit Schizophrenie zu erfüllen, die gegenüber bestehenden Behandlungen resistent sind.

Über ENIGMA-TRS

ENIGMA-TRS 1 ist eine laufende, internationale, 52-wöchige, randomisierte, doppelt verblindete, placebo-kontrollierte Phase-3-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit der therapeutischen Dosierungen von 15 mg BIDund 30 mg BID Evenamide im Vergleich zu Placebo. Patienten, die Antipsychotika der zweiten Generation, einschließlich Clozapin, einnahmen, mussten die internationalen Konsenskriterien (Treatment Response and Resistance Psychosis) für TRS erfüllen. Die Rekrutierung für die Studie ist abgeschlossen, insgesamt wurden 618 Patienten an Studienzentren in 19 Ländern in Europa, Asien, Lateinamerika und Kanada in die Studie aufgenommen.

Die primäre Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von ENIGMA-TRS 1 erfolgt 12 Wochen nach der Randomisierung zur Behandlung. Nach dieser Anfangsphase wird die Studie bis zu den Zeitpunkten nach 26 und 52 Wochen doppelt verblindet und placebo-kontrolliert fortgesetzt. Der primäre Wirksamkeitsendpunkt der Studie ist die Veränderung der PANSS-Werte (Positive and Negative Syndrome Scale) nach 12 Wochen gegenüber dem Ausgangswert. Newron rechnet damit, die Ergebnisse der Auswertung des primären Endpunkts nach 12 Wochen im ersten Quartal 2027 bekannt zu geben.

ENIGMA-TRS 2 rekrutiert derzeit Patienten an Studienzentren in Asien und Lateinamerika, weitere Standorte in Europa sind geplant. Die Studie wendet dasselbe Screening-Verfahren wie ENIGMA-TRS 1 an. ENIGMA-TRS 2 wird mindestens 400 Patienten in eine 12-wöchige, randomisierte, doppelt verblindete, placebo-kontrollierte Phase-3-Studie einbeziehen, die darauf ausgelegt ist, die Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit der 15-mg-BID-Dosis von Evenamide im Vergleich zu Placebo zu bewerten. Die Wirksamkeits- und Sicherheitsanalyse wird nach erfolgreichem Abschluss der Studie nach 12 Wochen durchgeführt. Der klinische Hold der FDA bleibt an den US-Studienzentren bestehen, an denen bisher kein Patient mit Evenamide behandelt wurde.

Über Newron Pharmaceuticals

Newron (SIX: NWRN, XETRA: NP5) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bresso bei Mailand, Italien, verfügt über eine Erfolgsbilanz bei der Entwicklung neurowissenschaftlich basierter Therapien von der Entdeckung bis zur Markteinführung. Der Leitwirkstoffkandidat von Newron, Evenamide, ist ein First-in-Class Glutamat-Modulator und hat das Potenzial, die erste Zusatztherapie für behandlungsresistente Schizophrenie (TRS) und für Patienten mit Schizophrenie zu sein, die ungenügend auf derzeitige Therapien ansprechen. Evenamide befindet sich derzeit im globalen zulassungsrelevanten ENIGMA-TRS-Phase-3-Entwicklungsprogramm. Die bisherigen klinischen Studienergebnisse belegen die Vorteile dieses Produktkandidaten bei TRS sowie bei Patienten mit schlechtem Ansprechen, mit signifikanten, im Zeitverlauf zunehmenden Verbesserungen bei wichtigen Wirksamkeitsparametern, sowie einem vorteilhaften Sicherheitsprofil, das für verfügbare Antipsychotika ungewöhnlich ist. Newron hat Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarungen für Evenamide mit EA Pharma (einer Tochtergesellschaft von Eisai) für Japan und andere asiatische Gebiete sowie mit Myung In Pharm für Südkorea geschlossen. Das erste von Newron vermarktete Produkt, Xadago® (Safinamide), ist für die Behandlung der Parkinson-Krankheit in der EU, der Schweiz, Großbritannien, den USA, Australien, Kanada, Lateinamerika, Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Japan und Südkorea zugelassen. Das Produkt wird von Newrons Partner Zambon vermarktet, wobei Supernus Pharmaceuticals die Vermarktungsrechte in den USA hält und Meiji Seika für die Entwicklung und Vermarktung in Japan und anderen wichtigen asiatischen Regionen verantwortlich ist. Weitere Informationen finden Sie unter: www.newron.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn .



Referenzen:

[1] Vom Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) erfasste Gebiete: 40 Vertragsstaaten, darunter alle EU-Mitgliedstaaten, das Vereinigte Königreich, die Schweiz und die Türkei

[2] Vom Eurasischen Patentübereinkommen (EAPC) abgedeckte Gebiete: acht Vertragsstaaten



Für weitere Informationen:

Newron

Stefan Weber – CEO, pr@newron.com

Großbritannien/Europa

Ben Atwell / Ciara Martin / Natalie Garland-Collins, FTI Consulting; +44 20 3727 1000, SCnewron@fticonsulting.com

Schweiz

Valentin Handschin, IRF; +41 43 244 81 54, handschin@irf-reputation.ch

Deutschland/Europa

Anne Hennecke / Maximilian Schur, MC Services; +49 211 52925227, newron@mc-services.eu

USA

John Fraunces, LifeSci Advisors; +1 917 355 2395, jfraunces@lifesciadvisors.com



Wichtige Hinweise

Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene Aussagen, die (auf nicht erschöpfende Weise) folgende Themen betreffen: (1) die Fähigkeit von Newron, die Geschäftsfelder weiterzuentwickeln und auszubauen, die Entwicklung der aktuellen Produktkandidaten erfolgreich abzuschließen; den Zeitpunkt des Beginns verschiedener klinischer Studien und den Erhalt von Daten sowie laufende und zukünftige Kollaborationen zur Entwicklung und Vermarktung ihrer Produktkandidaten (2) den Markt für Arzneimittel zur Behandlung von Erkrankungen des ZNS und von Schmerzen, (3) die finanziellen Ressourcen von Newron und (4) diesen Aussagen zugrundeliegende Hypothesen. In manchen Fällen können diese Aussagen und Hypothesen anhand von Begriffen wie „werden“, „voraussehen“, „schätzen“, „erwarten“, „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „planen“, „vermuten“, „abzielen“ und anderen Wörtern und Begriffen mit ähnlicher Bedeutung erkannt werden. Alle in diesem Dokument enthaltenen Aussagen bezüglich der Strategie, den Zielen, den Plänen, der zukünftigen finanziellen Position, den prognostizierten Erträgen und Kosten sowie den Aussichten von Newron, mit Ausnahme historischer Fakten, sind zukunftsbezogene Aussagen. Aufgrund ihrer Natur sind diese Aussagen und Hypothesen mit allgemeinen und spezifischen Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, wobei das Risiko besteht, dass explizit oder implizit in diesem Dokument enthaltene Voraussagen, Prognosen, Hochrechnungen und andere Ergebnisse nicht eintreffen. Zukünftige Ereignisse und tatsächliche Ergebnisse könnten sich aufgrund einer Reihe wichtiger Faktoren erheblich von jenen unterscheiden, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen beschrieben oder in Erwägung gezogen werden oder die diesen zugrunde liegen. Zu diesen Faktoren zählen (auf nicht erschöpfende Weise) die folgenden: (1) Unwägbarkeiten bei der Entdeckung, Entwicklung oder Vermarktung von Produkten, zu denen, ohne darauf beschränkt zu sein, Schwierigkeiten in der Rekrutierung bei klinischen Studien, negative Ergebnisse von klinischen Studien oder Forschungsprojekten oder unerwartete Nebenwirkungen gehören, (2) Verzögerung bei der behördlichen Zulassung oder bei der Markteinführung bzw. Unmöglichkeit des Erhalts der Zulassung oder der Markteinführung, (3) die zukünftige Akzeptanz von Produkten auf dem Markt, (4) der Verlust von geistigen Eigentumsrechten oder die Unmöglichkeit, einen entsprechenden Schutz solcher Rechte zu erhalten, (5) die Unmöglichkeit, zusätzliche Mittel aufzubringen, (6) der Erfolg bestehender sowie das Zustandekommen zukünftiger Kooperationen und Lizenzverträge, (7) Rechtsstreitigkeiten, (8) Verlust von wichtigen leitenden oder anderen Mitarbeitenden, (9) negative Publicity und Berichterstattung und (10) wettbewerbsbezogene, regulatorische, gesetzliche und juristische Entwicklungen oder Veränderungen des Marktes und/oder der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen. Es ist möglich, dass Newron die in den zukunftsbezogenen Aussagen geäußerten Pläne, Absichten oder Erwartungen nicht verwirklicht, und dass sich die diesen Aussagen zu Grunde liegenden Hypothesen als falsch erweisen. Anleger sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen setzen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse von Forschungsprogrammen, Entwicklungsaktivitäten, Vermarktungsplänen, Kooperationen und Geschäften nicht erheblich von den Erwartungen unterscheiden, die in derartigen zukunftsbezogenen Aussagen oder den zu Grunde liegenden Hypothesen zum Ausdruck gebracht werden. Newron sieht sich nicht verpflichtet, zukunftsbezogene Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch die geltenden Regelungen der SIX Swiss Exchange oder der Börse Düsseldorf verlangt, an denen die Aktien von Newron notiert sind. Dieses Dokument ist weder ein Angebot noch eine Einladung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von Newron, noch enthält sie ein derartiges Angebot oder eine derartige Einladung, weshalb keinerlei Teil von diesem Dokument als Basis oder Berufungsgrundlage eines Vertrages oder einer wie immer gearteten Verbindlichkeit zu sehen ist.