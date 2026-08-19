creditshelf Aktiengesellschaft Inhaber Aktie
WKN DE: A41YEG / ISIN: DE000A41YEG8
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19.08.2026 13:30:04
EQS-News: Nexum Group AG Appoints Sebastian Holl as Chief Financial Officer
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EQS-News: Nexum Group AG
/ Key word(s): Personnel
Nexum Group AG Appoints Sebastian Holl as Chief Financial Officer
Munich, August 19, 2026 – Nexum Group AG, a high-growth residential real estate developer, has appointed Sebastian Holl to its Management Board as Chief Financial Officer (CFO). In this role, he will be responsible for the Company’s finance function, financing activities, and capital markets strategy. He joins the Management Board alongside CEO Philipp von Erffa and Chief People & Legal Officer (CPLO) Claudia Vucak.
19.08.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Nexum Group AG
|Ludwigstraße 9
|80539 München
|Germany
|ISIN:
|DE000A41YEG8
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (General Standard)
|LEI Code:
|5299003LVPXHGHTWP936
|EQS News ID:
|2385134
|End of News
|EQS News Service
|
2385134 19.08.2026 CET/CEST
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|creditshelf Aktiengesellschaft Inhaber-Akt
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