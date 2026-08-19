creditshelf Aktiengesellschaft Inhaber Aktie

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WKN DE: A41YEG / ISIN: DE000A41YEG8

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19.08.2026 13:30:04

EQS-News: Nexum Group AG Appoints Sebastian Holl as Chief Financial Officer

EQS-News: Nexum Group AG / Key word(s): Personnel
Nexum Group AG Appoints Sebastian Holl as Chief Financial Officer

19.08.2026 / 13:30 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Nexum Group AG Appoints Sebastian Holl as Chief Financial Officer

Munich, August 19, 2026 – Nexum Group AG, a high-growth residential real estate developer, has appointed Sebastian Holl to its Management Board as Chief Financial Officer (CFO). In this role, he will be responsible for the Company’s finance function, financing activities, and capital markets strategy. He joins the Management Board alongside CEO Philipp von Erffa and Chief People & Legal Officer (CPLO) Claudia Vucak.

Sebastian Holl brings 30 years of experience across a range of roles in the financial and capital markets industry. Over the course of his career, he has held positions at leading U.S. investment banks, including Merrill Lynch and Goldman Sachs, as well as at Baader Bank, where, as Head of Corporate Broking, he supported numerous companies in accessing international institutional investors. Having conducted more than 1,000 roadshows and advised on transactions totaling more than EUR 1 billion, he has built an extensive network among small- and mid-cap investors across Germany, Austria, Switzerland, and the United Kingdom.

Dr. Johannes von Bismarck, Chairman of the Supervisory Board of Nexum Group AG, comments: “With Sebastian Holl, we are gaining a proven corporate finance and capital markets expert with a first-class investor network. He brings not only more than 30 years of experience in international capital markets, but also a strong track record in supporting growth companies on their path to institutional investors and family offices. His appointment marks an important milestone for the planned scaling of Nexum Group and supplements a Management Board that is exceptionally well positioned in both breadth and depth to drive the Company’s next phase of growth with focus and determination.”

Sebastian Holl, CFO of Nexum Group AG, said: “Nexum Group addresses two key challenges in the residential real estate market: project financing and the creation of an attractive product for both investors and home seekers. The business model is consistently designed around a reduced risk profile, with a focus on projects with advanced building rights, short project durations, and efficient capital rotation. This leads to faster turnover, stronger cash flows, and, as a result, structurally greater attractiveness for all capital partners. I look forward to shaping the next chapter of this growth story together with the team.”

About Nexum Group AG
Nexum Group AG is a fast-growing residential real estate project developer headquartered in Munich. The company acquires residential development projects in Germany’s top-7 cities that already have building permits or are eligible for approval in the near term, carries out these projects through established general contractors, and manages marketing through its own and partner sales networks. This eliminates significant development risks. Project durations are typically shortened to 15 to 30 months, while capital tied up is reduced and planning certainty is high. 

Nexum defines a new category of project developers: Unlike traditional project developers, its business model is designed for rapid implementation, capital turnover, and scalability, and is supported by data-driven systems. The Nexum Group’s current deal pipeline comprises a development volume of over one billion euros.

For more information, visit www.nexum-group.de.

Nexum Group AG Press and Investor Relations contact:
Kirchhoff Consult
Email: nexum@kirchhoff.de


19.08.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Nexum Group AG
Ludwigstraße 9
80539 München
Germany
ISIN: DE000A41YEG8
Listed: Regulated Market in Frankfurt (General Standard)
LEI Code: 5299003LVPXHGHTWP936
EQS News ID: 2385134

 
End of News EQS News Service

2385134  19.08.2026 CET/CEST

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