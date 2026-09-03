creditshelf Aktiengesellschaft Inhaber Aktie
WKN DE: A41YEG / ISIN: DE000A41YEG8
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03.09.2026 09:52:13
EQS-News: Nexum Group AG Will Publish Outstanding Financial Reporting Documents and Takes Steps to Preserve Its Stock Exchange Listing
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EQS-News: Nexum Group AG
/ Key word(s): Miscellaneous
Nexum Group AG Will Publish Outstanding Financial Reporting Documents and Takes Steps to Preserve Its Stock Exchange Listing
Munich, September 3, 2026 – By decision dated 1 September 2026, the Frankfurt Stock Exchange (FWB) revoked the admission of the shares of Nexum Group AG (ISIN DE000A41YEG8) to trading on the Regulated Market (General Standard), effective at the end of October 5, 2026. The decision is based on financial reporting obligations for the years 2023 to 2025 that have not been fully met.
03.09.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Nexum Group AG
|Ludwigstraße 9
|80539 München
|Germany
|Phone:
|+49 172 2620936
|E-mail:
|info@nexum-group.de
|ISIN:
|DE000A41YEG8
|WKN:
|A41YEG
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (General Standard)
|LEI Code:
|5299003LVPXHGHTWP936
|EQS News ID:
|2393322
|End of News
|EQS News Service
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2393322 03.09.2026 CET/CEST
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|creditshelf Aktiengesellschaft Inhaber-Akt
|90,00
|12,50%
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