creditshelf Aktiengesellschaft Inhaber Aktie
WKN DE: A41YEG / ISIN: DE000A41YEG8
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03.09.2026 09:52:13
EQS-News: Nexum Group AG wird ausstehende Rechnungslegungsunterlagen veröffentlichen und leitet Schritte zum Erhalt der Börsenzulassung ein
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EQS-News: Nexum Group AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Nexum Group AG wird ausstehende Rechnungslegungsunterlagen veröffentlichen und leitet Schritte zum Erhalt der Börsenzulassung ein
München, 3. September 2026 – Die Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) hat mit Bescheid vom 1. September 2026 die Zulassung der Aktien der Nexum Group AG (ISIN DE000A41YEG8) zum Handel im regulierten Markt (General Standard) mit Wirkung zum Ablauf des 5. Oktober 2026 widerrufen. Grund hierfür sind nicht vollständig erfüllte Finanzberichtspflichten aus den Jahren 2023 bis 2025.
03.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nexum Group AG
|Ludwigstraße 9
|80539 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 172 2620936
|E-Mail:
|info@nexum-group.de
|ISIN:
|DE000A41YEG8
|WKN:
|A41YEG
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)
|LEI Code:
|5299003LVPXHGHTWP936
|EQS News ID:
|2393322
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2393322 03.09.2026 CET/CEST
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