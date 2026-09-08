EQS-News: Nexum Group baut Kapazitäten für die Realisierung ihrer Wohnimmobilienprojekte aus – Rainer Kunze wird Technischer Projektleiter

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Nexum Group baut Kapazitäten für die Realisierung ihrer Wohnimmobilienprojekte aus – Rainer Kunze wird Technischer Projektleiter



08.09.2026 / 11:45 CET/CEST

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Nexum Group baut Kapazitäten für die Realisierung ihrer Wohnimmobilienprojekte aus – Rainer Kunze wird Technischer Projektleiter

München, 8. September 2026 – Die Nexum Group AG, ein wachstumsstarker Projektentwickler für Wohnimmobilien, baut im Zuge der Vorbereitung auf die operative Umsetzung ihrer Projektpipeline ihre Development-Kompetenz weiter aus und gewinnt Rainer Kunze als Technischen Projektleiter / Senior Project Developer. Nach dem Aufbau der Investment- und Finance-Strukturen erweitert Nexum damit gezielt die operativen Kapazitäten für die nächste Entwicklungsphase. Der erfahrene Projektentwicklungs- und Bauexperte wird künftig die technische Vorbereitung und Umsetzung von Projekten verantworten. Mit seiner Verpflichtung erweitert die Nexum Group ihre operative Umsetzungskompetenz für die anstehenden Wohnimmobilienprojekte.

Rainer Kunze verfügt über fast drei Jahrzehnte Erfahrung im Wohnungsbau sowie in der technischen Projektentwicklung und -steuerung. Der Diplom-Bauingenieur der Technischen Universität München hat in seiner Laufbahn zahlreiche Wohnungsbauprojekte über verschiedene Entwicklungs- und Ausführungsphasen verantwortet. Zuletzt war er als Technical Director bei Ehret+Klein tätig. Dort verantwortete er unter anderem die Neustrukturierung der Projektentwicklung, die Projektsteuerung sowie die Führung eines 21-köpfigen Teams. Zuvor arbeitete er als Senior Projektleiter bei der Concret Capital Real Estate GmbH & Co. KG sowie in leitenden Funktionen bei der BPD Immobilienentwicklung GmbH und der JK Wohnbau AG.

Philipp von Erffa, CEO der Nexum Group AG, kommentiert: „Mit Rainer Kunze gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten für die technische Projektentwicklung für unser Team. Seine umfassende Erfahrung in der Projektsteuerung, Bauleitung und technischen Führung wird uns dabei helfen, die Projekte der Nexum Group konsequent und schnell umzusetzen. Der Aufbau dieser Kompetenz ist für uns der nächste logische Schritt auf dem Weg von der Investmentprüfung zur Umsetzung erster Projekte.“

Nexum verfolgt ein auf kurze Kapitalbindungszeiten ausgerichtetes Entwicklungsmodell. Im Fokus stehen Wohnimmobilienprojekte, bei denen die wesentlichen Planungs- und Genehmigungsrisiken bereits weitgehend abgearbeitet sind. Die Gesellschaft übernimmt anschließend Finanzierung, Development und Vermarktung und strebt nach Projektabschluss die Reinvestition des freigesetzten Kapitals in weitere Projekte an.

Mit dem Ausbau des Development-Bereichs schafft Nexum nun die personellen und organisatorischen Voraussetzungen, um die bestehende Pipeline schrittweise in operative Projekte zu überführen. Die Nexum Group verfügt über eine Pipeline an Wohnimmobilienprojekten mit einem Gesamtentwicklungsvolumen von mehr als einer Milliarde Euro. Mehrere dieser Projekte befinden sich in Exklusivität und unmittelbar vor der Umsetzung. Für das vierte Quartal 2026 strebt Nexum die Beurkundung erster Projektankäufe an.

Über die Nexum Group AG

Die Nexum Group AG ist ein wachstumsstarker Projektentwickler für Wohnimmobilien mit Sitz in München. Das Unternehmen akquiriert Wohnbauprojekte in deutschen Top-7-Städten, die bereits über eine Baugenehmigung verfügen oder kurzfristig genehmigungsfähig sind, realisiert diese über etablierte Generalunternehmer und steuert die Vermarktung über eigene und partnerschaftliche Vertriebsstrukturen. Dadurch entfallen wesentliche Entwicklungsrisiken. Die Projektlaufzeiten verkürzen sich typischerweise auf 15 bis 30 Monate bei gleichzeitig reduzierter Kapitalbindung und hoher Planungssicherheit.

Nexum definiert eine neue Kategorie von Projektentwicklern: Im Unterschied zu klassischen Projektentwicklern ist das Geschäftsmodell auf schnelle Umsetzung, Kapitalrotation und Skalierbarkeit ausgelegt und wird durch datenbasierte Systeme unterstützt. Die aktuelle Projektpipeline der Nexum Group umfasst ein Entwicklungsvolumen von über einer Milliarde Euro.

Weitere Informationen unter www.nexum-group.de.

Nexum Group AG Kontakt Presse und Investor Relations:

Kirchhoff Consult

E-Mail: nexum@kirchhoff.de