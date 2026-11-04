Nexum Group Aktie
WKN DE: A41YGA / ISIN: DE000A41YGA6
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04.11.2026 07:30:04
EQS-News: Nexum Group erwirbt erstes Immobilienprojekt in der Münchner Innenstadt
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EQS-News: Nexum Group AG
/ Schlagwort(e): Ankauf
Nexum Group erwirbt erstes Immobilienprojekt in der Münchner Innenstadt
München, 4. November 2026 – Die Nexum Group AG, ein wachstumsstarker Projektentwickler für Wohnimmobilien, hat den Kaufvertrag für ihr erstes Projekt unterzeichnet. Über einen Asset Deal hat das Unternehmen eine Wohnimmobilie in Maxvorstadt in Nähe der TU München erworben. Nexum plant, das bestehende Bestandsgebäude zu revitalisieren, das Dach aufzustocken und im Hinterhof einen Neubau zu errichten. Insgesamt entstehen so rund 2.800 Quadratmeter Bruttogeschossfläche (BGF) in bester Innenstadtlage. Der Erwerb erfolgte zu attraktiven Konditionen mit einem erheblichen Abschlag auf den Bodenrichtwert. Das Gesamtinvestitionsvolumen des Projekts beläuft sich auf rund 20 Mio. Euro.
04.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nexum Group AG
|Perusastrasse 7
|80333 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 172 2620936
|E-Mail:
|info@nexum-group.de
|ISIN:
|DE000A41YGA6
|WKN:
|A41YGA
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)
|LEI Code:
|5299003LVPXHGHTWP936
|EQS News ID:
|2427750
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2427750 04.11.2026 CET/CEST
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