EQS-News: NFON bestätigt vorläufige Zahlen 2025 – Profitabilität verbessert, KI-Lösungen treiben Unternehmenswachstum

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NFON bestätigt vorläufige Zahlen 2025 – Profitabilität verbessert, KI-Lösungen treiben Unternehmenswachstum



16.04.2026 / 07:00 CET/CEST

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NFON bestätigt vorläufige Zahlen 2025 – Profitabilität verbessert, KI-Lösungen treiben Unternehmenswachstum



München, 16. April 2026 – Die NFON AG, ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen, bestätigt mit der Veröffentlichung der testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 die am 26. Februar 2026 gemeldeten vorläufigen Ergebnisse. Der Konzernumsatz stieg auf 89,1 Mio. EUR (2024: 87,3 Mio. EUR). Das bereinigte EBITDA erhöhte sich auf 12,6 Mio. EUR (2024: 12,3 Mio. EUR) und lag damit leicht über der prognostizierten Bandbreite. Die wiederkehrenden Umsätze beliefen sich auf 82,0 Mio. EUR und machten 92,1 % des Gesamtumsatzes aus (2024: 92,9 %). Damit bestätigt NFON die hohe Stabilität seines auf Subskriptionen basierenden Geschäftsmodells.



Andreas Wesselmann , Chief Executive Officer der NFON AG, erklärt: „2025 war für NFON ein Jahr stabiler operativer Entwicklung und wichtiger strategischer Fortschritte. In einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld und hoher Dynamik im Bereich künstlicher Intelligenz setzen wir konsequent auf Lösungen mit klarem wirtschaftlichem Mehrwert für unsere Kunden. Gleichzeitig stärken wir unsere Position als europäischer Anbieter. 2026 steht im Zeichen der Skalierung unserer KI-gestützten Lösungen sowie der Umsetzung unserer Strategie NFON Next 2027.“



Im Geschäftsjahr 2025 hat NFON die Transformation im Rahmen der Konzernstrategie NFON Next 2027 weiter vorangetrieben. Ziel ist die Weiterentwicklung zu einer integrierten Plattform für KI-gestützte Businesskommunikation, die konkrete Anwendungsfälle im Kundenservice und in der Unternehmenskommunikation adressiert und auf die effiziente Umsetzung zentraler Kommunikationsprozesse ausgerichtet ist. Wesentliche Bausteine sind KI-gestützte Lösungen, die automatisierte und intelligente Kundeninteraktionen ermöglichen, eine 24/7-Erreichbarkeit durch KI-Agenten sicherstellen, sich mit geringem Integrationsaufwand in bestehende operative Systeme einfügen und datengetriebene Analysen zum Kundenverhalten sowie intelligente Assistenzfunktionen bereitstellen. Dadurch werden Unternehmen unterstützt, ihre Kommunikationsprozesse effizienter und skalierbarer zu steuern. Diese Lösungsansätze werden durch Produkte wie Nia (NFON Intelligent Assistant), Nia FrontDesk sowie AI Essentials konkret umgesetzt und sind bereits heute operativ im Kundeneinsatz verfügbar.



Die Zahl der installierten Nebenstellen (Seats) der Cloud-Telefonie-Lösungen lag zum Jahresende bei 647.384 (2024: 665.449). Der blended ARPU wurde auf Basis der finalen Berechnungen gegenüber den vorläufigen Zahlen von 9,91 EUR auf 10,01 EUR angepasst (2024: 9,89 EUR) und entwickelte sich damit weiter positiv. Insgesamt zeigt die Entwicklung, dass NFON den durchschnittlichen Erlös pro Seat trotz rückläufiger Seat-Anzahl weiter steigern konnte. Dies unterstreicht den strategischen Fokus von NFON auf eine steigende Wertschöpfung auch im bestehenden Kundenbestand.



Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet NFON eine moderate Belebung der Geschäftsentwicklung in einem weiterhin anspruchsvollen gesamtwirtschaftlichen Umfeld. Die zugrunde liegenden Märkte entwickeln sich strukturell positiv, bleiben jedoch kurzfristig durch makroökonomische und geopolitische Unsicherheiten geprägt. Wachstumsimpulse werden insbesondere aus den Portfoliobereichen Intelligent Assistant und Kundenengagement sowie aus Effizienzmaßnahmen im Rahmen von NFON Next 2027 erwartet. Zudem plant das Unternehmen weitere gezielte Investitionen in die Skalierung KI-basierter Lösungen. Für 2026 prognostiziert NFON ein Gesamtumsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich (2025: 2,0 %). Das bereinigte EBITDA wird voraussichtlich leicht über 12 Mio. EUR (2025: 12,6 Mio. EUR) liegen.



Der vollständige und testierte Bericht für das Geschäftsjahr 2025 steht auf der Website der NFON AG im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.

Kontakt Investor Relations

NFON AG

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Vice President Corporate Affairs & Investor Relations

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Vice President Public Relations

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thorsten.wehner@nfon.com

Über die NFON AG

Die NFON AG ist Europas vertrauenswürdiger Partner für KI-gestützte Businesskommunikation. Gegründet im Jahr 2007 und mit Hauptsitz in München ermöglicht NFON Unternehmen, ihre Kommunikation mithilfe sicherer, skalierbarer und KI-basierter Technologien zu transformieren.



Das integrierte Portfolio vereint Lösungen im Bereich Businesstelefonie, Intelligent Assistant und Kundenengagement, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Gespräche zu steuern, Workflows zu automatisieren und das Kundenerlebnis zu verbessern. Durch die Integration von KI in zentrale Kommunikationsprozesse ermöglicht NFON intelligentere datenbasierte Interaktionen für Organisationen jeder Größe.



Mit eigenen Tochtergesellschaften in wichtigen europäischen Märkten – darunter Deutschland, Österreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, Frankreich, Polen, Portugal und Kosovo – entwickelt und betreibt NFON seine Lösungen in Europa und gewährleistet damit höchste Standards in Bezug auf Datenschutz , Sicherheit und vollständige DSGVO-Konformität.



Getrieben von der Mission, Businesskommunikation neu zu denken sowie Menschen zu inspirieren und zu vernetzen, um gemeinsam nachhaltig zu wachsen, gestaltet NFON die Zukunft sicherer, intelligenter Businesskommunikation „Made in Europe“.



Weitere Informationen finden Sie unter: https://corporate.nfon.com/en/.

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