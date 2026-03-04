EQS-News: NFON und O2 Telefónica setzen Maßstäbe in skalierbarer Businesskommunikation

NFON Aktie
EQS-News: NFON AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
NFON und O2 Telefónica setzen Maßstäbe in skalierbarer Businesskommunikation
München, 4. März 2026 – Die NFON AG, ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen, hat gemeinsam mit O2 Telefónica Deutschland einen wichtigen Meilenstein erreicht: Zum Jahresende 2025 nutzten bei Geschäftskunden von O2 Telefónica Deutschland mehr als 100.000 Anwender die cloudbasierte Businesstelefonie-Lösung Digital Phone, basierend auf der NFON-Cloud-Telefonie. Digital Phone ermöglicht es Unternehmen, ihre geschäftliche Kommunikation standort- und geräteunabhängig über Tischtelefone, mobile Endgeräte sowie Webapplikationen abzuwickeln, und bildet damit die Grundlage für moderne, integrierte Businesskommunikation. Unternehmen profitieren dabei von einer zentral administrierbaren, flexibel skalierbaren Kommunikationslösung, die sich in bestehende IT- und Prozesslandschaften integrieren lässt und ortsunabhängiges Arbeiten ebenso unterstützt wie die effiziente Zusammenarbeit in verteilten Teams.
NFON ist ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) verfügt über neun Niederlassungen und arbeitet mit über 3.000 Partnern zusammen. Täglich unterstützt NFON rund 55.000 Unternehmenskunden in Europa mit intuitiven Kommunikationslösungen, die ihre Geschäftstätigkeit effizienter und flexibler gestalten. Als lizenziertes Telekommunikationsunternehmen ist NFON in 15 europäischen Ländern aktiv.
Mit dem Kernprodukt, der smarten Cloud-Kommunikationsplattform, bietet NFON unkomplizierte Sprachanrufe, einfache Videokonferenzen und nahtlose Integration von CRM- und Collaboration-Tools für kleine und mittlere Unternehmen. Sämtliche Cloud-Services von NFON werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben, deren Energiebedarf zu 100 % aus erneuerbaren Energien gedeckt wird.
