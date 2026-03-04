EQS-News: NFON und O2 Telefónica setzen Maßstäbe in skalierbarer Businesskommunikation

EQS-News: NFON AG / Schlagwort(e): Sonstiges

NFON und O2 Telefónica setzen Maßstäbe in skalierbarer Businesskommunikation



04.03.2026 / 14:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NFON und O 2 Telefónica setzen Maßstäbe in skalierbarer Businesskommunikation

Über 100.000 aktive Anwender der Businesstelefonie-Lösung Digital Phone bei Geschäftskunden von O 2 Telefónica Deutschland zum Jahresende 2025

Ergebnis einer erfolgreichen strategischen Partnerschaft und Referenz für die Skalierbarkeit des Partner- und Wholesale-Geschäfts von NFON

Wertschöpfungsperspektive: Ausbau des Lösungsangebots im Wholesale-Vertrieb, insbesondere um KI-gestützte Anwendungen über das gesamte NFON-Produktportfolio

München, 4. März 2026 – Die NFON AG, ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen, hat gemeinsam mit O 2 Telefónica Deutschland einen wichtigen Meilenstein erreicht: Zum Jahresende 2025 nutzten bei Geschäftskunden von O 2 Telefónica Deutschland mehr als 100.000 Anwender die cloudbasierte Businesstelefonie-Lösung Digital Phone, basierend auf der NFON-Cloud-Telefonie. Digital Phone ermöglicht es Unternehmen, ihre geschäftliche Kommunikation standort- und geräteunabhängig über Tischtelefone, mobile Endgeräte sowie Webapplikationen abzuwickeln, und bildet damit die Grundlage für moderne, integrierte Businesskommunikation. Unternehmen profitieren dabei von einer zentral administrierbaren, flexibel skalierbaren Kommunikationslösung, die sich in bestehende IT- und Prozesslandschaften integrieren lässt und ortsunabhängiges Arbeiten ebenso unterstützt wie die effiziente Zusammenarbeit in verteilten Teams.



NFON und O 2 Telefónica entwickeln ihre strategische Partnerschaft kontinuierlich weiter. Der jetzt erreichte Meilenstein unterstreicht die Tragfähigkeit und Skalierbarkeit des gemeinsamen Modells. Die Zusammenarbeit steht für eine langfristig angelegte Kooperation, in der technologische Kompetenz, Marktzugang und operative Skalierung zusammengeführt werden. Die starke Marktposition und Vertriebsorganisation von O 2 Telefónica in Kombination mit der langjährigen Erfahrung von NFON im Betrieb cloudbasierter Businesskommunikationslösungen ermöglicht es, Unternehmen unterschiedlicher Größe zuverlässig zu adressieren. Während O 2 Telefónica Deutschland in der Vergangenheit insbesondere kleine und mittlere Unternehmen bedient hat, entwickelt sich der gemeinsame Kundenfokus zunehmend in Richtung multinationaler Kundenstrukturen und größerer Enterprise-Organisationen.



Das mit O 2 Telefónica erreichte Anwender-Volumen verdeutlicht die Skalierbarkeit des Wholesale-Modells von NFON und unterstreicht die Bedeutung des Partners für die Entwicklung des Wholesale-Geschäfts. O 2 Telefónica zählt zu den bedeutendsten Wholesale-Partnern von NFON. Ergänzend arbeitet NFON im Wholesale-Bereich mit weiteren namhaften Anbietern wie der Deutschen Telekom und 1&1 Versatel zusammen.



Andreas Wesselmann , Chief Executive Officer der NFON AG, erklärt: „Unsere Partnerschaft mit O 2 Telefónica steht für Stabilität, Skalierbarkeit und echtes Vertrauen über viele Jahre hinweg. Gemeinsam ermöglichen wir Unternehmen eine moderne, integrierte Businesskommunikation, die sich flexibel an ihre Anforderungen anpasst und mit ihnen wächst. Genau diese Verbindung aus technologischer Stärke und verlässlicher Zusammenarbeit macht unser Modell erfolgreich. Mit NFON Next 2027 entwickeln wir diese Basis konsequent weiter – mit klaren kommerziellen Strukturen und einem gezielt erweiterten KI-gestützten Lösungsportfolio.“



Das Wachstum der Kooperation basierte bislang vor allem auf Cloud-Telefonie. Aufbauend darauf wird das Wholesale-Angebot schrittweise um KI-gestützte Anwendungen über das NFON-Produktportfolio erweitert, um die Nachfrage im Markt weiter zu adressieren und zusätzliche Wachstumspotenziale zu erschließen. Dazu zählen Anwendungen aus den Bereichen Businesstelefonie, Intelligent Assistant und Kundenengagement: Während die Businesstelefonie als technologische Basis dient, umfasst der Bereich Intelligent Assistant unter anderem automatisierte Chat- und Voicebot-Lösungen zur Bearbeitung wiederkehrender Anfragen. Der Bereich Kundenengagement beinhaltet Contact-Center-Lösungen, die Anfragen kanalübergreifend an die richtigen Ansprechpartner steuern und Mitarbeitende bei einer effizienten und zielgerichteten Bearbeitung von Kundenanfragen unterstützen.



Mallik Rao, Chief Technology & Enterprise Officer bei O 2 Telefónica, sagt: „Die NFON-Digital-Phone-Lösung ist ein integraler Bestandteil unseres Businesskommunikationsportfolios. Der erreichte Meilenstein bestätigt den nachhaltigen Erfolg der Partnerschaft und schafft eine solide Grundlage, unser Angebot schrittweise um KI-gestützte Anwendungen zu erweitern und so zusätzlichen Mehrwert für unsere Geschäftskunden zu schaffen.“



Digital Phone wird von Unternehmen aus zentralen Wirtschaftssektoren eingesetzt, darunter Industrie, Handel, Logistik sowie der öffentliche Sektor.

Kontakt Investor Relations

NFON AG

Friederike Thyssen

Vice President Corporate Affairs & Investor Relations

+49 89 45300-449

ir-info@nfon.com



Medienkontakt

NFON AG

Thorsten Wehner

Vice President Public Relations

+49 89 45300-121

thorsten.wehner@nfon.com



Über die NFON AG

NFON ist ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) verfügt über neun Niederlassungen und arbeitet mit über 3.000 Partnern zusammen. Täglich unterstützt NFON rund 55.000 Unternehmenskunden in Europa mit intuitiven Kommunikationslösungen, die ihre Geschäftstätigkeit effizienter und flexibler gestalten. Als lizenziertes Telekommunikationsunternehmen ist NFON in 15 europäischen Ländern aktiv.



Als langfristiger Partner für den Mittelstand vereint NFON technologische Innovation mit anwenderfreundlichen und effizienten Businesskommunikationslösungen. Mit KI-gestützten Technologien und operativer Exzellenz ermöglicht NFON Unternehmen, das volle Potenzial künstlicher Intelligenz zu nutzen – für optimierte Prozesse, präzisierte Kundeninteraktionen und neue Wachstumschancen.

Mit dem Kernprodukt, der smarten Cloud-Kommunikationsplattform, bietet NFON unkomplizierte Sprachanrufe, einfache Videokonferenzen und nahtlose Integration von CRM- und Collaboration-Tools für kleine und mittlere Unternehmen. Sämtliche Cloud-Services von NFON werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben, deren Energiebedarf zu 100 % aus erneuerbaren Energien gedeckt wird.

http://www.nfon.com/

Disclaimer

Diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „U.S. Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung unter dem U.S. Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika wird nicht durchgeführt und die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist weder zur direkten noch zur indirekten Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, oder an US-Personen bestimmt.