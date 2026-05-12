EQS-News: Niklas Östberg gibt nach fünfzehn Jahren seinen Posten als CEO bei Delivery Hero ab - Aufsichtsrat startet Suche nach Nachfolger

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Niklas Östberg gibt nach fünfzehn Jahren seinen Posten als CEO bei Delivery Hero ab - Aufsichtsrat startet Suche nach Nachfolger



12.05.2026 / 12:46 CET/CEST

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Berlin, 12. Mai 2026 – Delivery Hero SE („Delivery Hero“ oder „das Unternehmen“), die weltweit führende lokale Lieferplattform, gab heute bekannt, dass Niklas Östberg, Mitgründer und Vorstandsvorsitzender (CEO), die Leitung des Unternehmens bis zum 31. März 2027 abgeben wird. Der Aufsichtsrat und Niklas Östberg sind sich einig, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, um den Führungswechsel einzuleiten, während das Unternehmen in seine nächste Phase eintritt.

Niklas Östberg bleibt während der Übergangsphase CEO und wird die nächste Phase der strategischen Prüfung sowie die damit verbundenen M&A-Prozesse leiten, die im Dezember 2025 gemeinsam vom Vorstand und Aufsichtsrat eingeleitet wurden. Er hat dabei die volle Unterstützung beider Gremien. Er wird eng mit dem Aufsichtsrat zusammenarbeiten, um die Nachfolge zu regeln und die Kontinuität in Strategie, Betrieb und Führung sicherzustellen.

Der Aufsichtsrat wird mit der Suche nach einem neuen Vorstandsvorsitzenden in Kürze beginnen mit dem Ziel, diesen Prozess bis Ende 2026 abzuschließen. Weitere Mitteilungen folgen zu gegebener Zeit.

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero:

„Vor fünfzehn Jahren haben wir Delivery Hero in Berlin mit einer einfachen Idee und einem kleinen Team gegründet. Heute sind wir in über 50 Märkten führend und liefern jedes Jahr an Hunderte Millionen Kunden. Vor neun Jahren sind wir in Deutschland an die Börse gegangen und haben eine der größten lokalen Lieferplattformen der Welt aufgebaut.

Dies ist der richtige Zeitpunkt, um den Übergang des Unternehmens in sein nächstes Kapitel einzuleiten. Mit der im Dezember angekündigten strategischen Prüfung haben wir den langfristigen Weg geebnet: Wir werden unsere Präsenz in den Märkten vertiefen, die Kundenkontaktpunkte erhöhen und das Angebot für unsere Nutzer im Rahmen der Everyday-App-Strategie verbessern.

Delivery Hero ist nicht nur die Plattform, sondern die Menschen, die sie stetig weiterentwickeln. Ich bin unglaublich stolz auf das Team, das dieses Unternehmen in den letzten 15 Jahren aufgebaut hat, und ich habe volles Vertrauen, dass es auch in den kommenden Jahren weiterhin Wert schaffen wird.“

Kristin Skogen Lund, Vorsitzende des Aufsichtsrats:

„Niklas hat Delivery Hero aufgebaut. Nur wenigen Gründern gelingt es, ein Unternehmen von einem Berliner Start-up zu einer globalen Plattform zu führen, die Hunderte Millionen Kunden bedient. Der Aufsichtsrat dankt Niklas für fünfzehn Jahre Unternehmensaufbau, für die Disziplin, mit der er diesen Wandel vorantreibt, und für seine anhaltende Führungsrolle in der nächsten Phase der strategischen Prüfung. Vorstand und Aufsichtsrat sind sich weiterhin voll und ganz einig über den vor uns liegenden Weg und darüber, Wert für alle Aktionäre zu schaffen.“

Isabel Poscherstnikov, Arbeitnehmervertreterin im Aufsichtsrat:

„Niklas hat bei Delivery Hero etwas wirklich Bemerkenswertes aufgebaut – ein Unternehmen mit den Talenten, der Kultur und der Widerstandsfähigkeit, um in jedem künftigen Kapitel erfolgreich zu sein. Während wir mit der Suche nach unserem nächsten CEO beginnen, können die Mitarbeiter darauf vertrauen, dass das Fundament, das Niklas gelegt hat, solide ist. Wir sind in einer starken Position, und der Aufsichtsrat setzt sich voll und ganz dafür ein, die richtige Führungspersönlichkeit zu finden, die uns in die Zukunft führt.“



ÜBER DELIVERY HERO

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 65 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

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