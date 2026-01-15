Noratis Aktie

15.01.2026 09:20:03

EQS-News: Noratis AG verstärkt Management mit Daniel Mair als Chief Transformation Officer

EQS-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Personalie
Noratis AG verstärkt Management mit Daniel Mair als Chief Transformation Officer

15.01.2026 / 09:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Noratis AG verstärkt Management mit Daniel Mair als Chief Transformation Officer

Eschborn, 15. Januar 2026 – Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4/ WKN: A2E4MK) („Noratis“) verstärkt im Rahmen ihrer laufenden Restrukturierung das operative Management: Daniel Mair übernimmt mit Wirkung zum 16. Januar 2026 die neu geschaffene Funktion des Chief Transformation Officer (CTO).

Mit der Berufung eines CTO bündelt Noratis die Verantwortung für die operative Umsetzung der Restrukturierungs- und Transformationsmaßnahmen in einer zentralen Funktion. Die Gesellschaft nutzt den strukturierten Rahmen des Schutzschirmverfahrens gezielt, um die Neuausrichtung des Unternehmens konsequent, transparent und unter größtmöglicher Wahrung der Interessen aller Stakeholder voranzutreiben.

Daniel Mair verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Transaktions- und Restrukturierungsberatung mit Schwerpunkt Immobilien. Er kennt die spezifische Situation der Noratis AG aus seiner bisherigen Tätigkeit als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats. Dieses  Amt hat er niedergelegt, um die operative Transformation mit vollem Ressourceneinsatz zu steuern. Zuvor war Mair unter anderem Partner bei EY, selbstständiger Wirtschaftsprüfer in Frankfurt sowie Geschäftsführer der Accuracy GmbH.

Als Nachfolger für Daniel Mair im Aufsichtsrat hat Noratis den Antrag auf gerichtliche Bestellung von Dr. Philipp Steinberg, Wirtschaftsberater, Jurist und Ministerialdirektor a.D. im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, zum Aufsichtsrat gestellt.

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 (0)69 905 505 52

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

 

 

 


15.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Noratis AG
Hauptstraße 129
65760 Eschborn
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20
E-Mail: info@noratis.de
Internet: www.noratis.de
ISIN: DE000A2E4MK4
WKN: A2E4MK
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2260584

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2260584  15.01.2026 CET/CEST

