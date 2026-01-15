Noratis Aktie
WKN DE: A2E4MK / ISIN: DE000A2E4MK4
|
15.01.2026 09:20:03
EQS-News: Noratis AG verstärkt Management mit Daniel Mair als Chief Transformation Officer
|
EQS-News: Noratis AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Noratis AG verstärkt Management mit Daniel Mair als Chief Transformation Officer
Mit der Berufung eines CTO bündelt Noratis die Verantwortung für die operative Umsetzung der Restrukturierungs- und Transformationsmaßnahmen in einer zentralen Funktion. Die Gesellschaft nutzt den strukturierten Rahmen des Schutzschirmverfahrens gezielt, um die Neuausrichtung des Unternehmens konsequent, transparent und unter größtmöglicher Wahrung der Interessen aller Stakeholder voranzutreiben.
Daniel Mair verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Transaktions- und Restrukturierungsberatung mit Schwerpunkt Immobilien. Er kennt die spezifische Situation der Noratis AG aus seiner bisherigen Tätigkeit als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats. Dieses Amt hat er niedergelegt, um die operative Transformation mit vollem Ressourceneinsatz zu steuern. Zuvor war Mair unter anderem Partner bei EY, selbstständiger Wirtschaftsprüfer in Frankfurt sowie Geschäftsführer der Accuracy GmbH.
Als Nachfolger für Daniel Mair im Aufsichtsrat hat Noratis den Antrag auf gerichtliche Bestellung von Dr. Philipp Steinberg, Wirtschaftsberater, Jurist und Ministerialdirektor a.D. im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, zum Aufsichtsrat gestellt.
Ansprechpartner Investor & Public Relations:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Svenja Liebig
+49 (0)69 905 505 52
noratis@edicto.de
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main
15.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Noratis AG
|Hauptstraße 129
|65760 Eschborn
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 69 / 170 77 68 20
|E-Mail:
|info@noratis.de
|Internet:
|www.noratis.de
|ISIN:
|DE000A2E4MK4
|WKN:
|A2E4MK
|Indizes:
|Scale 30
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2260584
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2260584 15.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Noratis AG
|
15.01.26
|EQS-News: Noratis AG verstärkt Management mit Daniel Mair als Chief Transformation Officer (EQS Group)
|
16.12.25
|EQS-Adhoc: Noratis AG: Gerichtliche Anordnung des Schutzschirmverfahrens (EQS Group)
|
15.12.25