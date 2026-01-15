EQS-News: Noratis AG verstärkt Management mit Daniel Mair als Chief Transformation Officer

EQS-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Personalie

Noratis AG verstärkt Management mit Daniel Mair als Chief Transformation Officer



15.01.2026 / 09:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Noratis AG verstärkt Management mit Daniel Mair als Chief Transformation Officer



Eschborn, 15. Januar 2026 – Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4/ WKN: A2E4MK) („Noratis“) verstärkt im Rahmen ihrer laufenden Restrukturierung das operative Management: Daniel Mair übernimmt mit Wirkung zum 16. Januar 2026 die neu geschaffene Funktion des Chief Transformation Officer (CTO).

Mit der Berufung eines CTO bündelt Noratis die Verantwortung für die operative Umsetzung der Restrukturierungs- und Transformationsmaßnahmen in einer zentralen Funktion. Die Gesellschaft nutzt den strukturierten Rahmen des Schutzschirmverfahrens gezielt, um die Neuausrichtung des Unternehmens konsequent, transparent und unter größtmöglicher Wahrung der Interessen aller Stakeholder voranzutreiben.

Daniel Mair verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Transaktions- und Restrukturierungsberatung mit Schwerpunkt Immobilien. Er kennt die spezifische Situation der Noratis AG aus seiner bisherigen Tätigkeit als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats. Dieses Amt hat er niedergelegt, um die operative Transformation mit vollem Ressourceneinsatz zu steuern. Zuvor war Mair unter anderem Partner bei EY, selbstständiger Wirtschaftsprüfer in Frankfurt sowie Geschäftsführer der Accuracy GmbH.

Als Nachfolger für Daniel Mair im Aufsichtsrat hat Noratis den Antrag auf gerichtliche Bestellung von Dr. Philipp Steinberg, Wirtschaftsberater, Jurist und Ministerialdirektor a.D. im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, zum Aufsichtsrat gestellt.

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 (0)69 905 505 52

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main