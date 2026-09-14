Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
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14.09.2026 07:30:03
EQS-News: Nordex Group erhält 34-MW-Auftrag in Hessen: N175/6.X auf 199 Meter Nabenhöhe
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EQS-News: Nordex SE
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Hamburg, 14. September 2026. Die Nordex Group hat von der EEF Erneuerbare Energien Fabrik GmbH einen Auftrag über 34 MW in Hessen erhalten. Für den Windpark Rauschenberg liefert und errichtet die Nordex Group fünf Turbinen des Typs N175/6.X. Die Anlagen werden auf Türmen mit einer Nabenhöhe von 199 Metern installiert. Bestandteil des Auftrags ist zudem ein Premium-Servicevertrag über einen Zeitraum von 20 Jahren.
Die Lieferung und Errichtung der N175/6.X-Anlagen ab Ende 2027 erfolgt im Rahmen eines Repowering-Projekts. Durch den Ersatz von fünf bestehenden älteren Windenergieanlagen mit 3 MW installierter Kapazität durch leistungsstärkere 6,8-MW-Turbinen kann die Stromerzeugung ab Sommer 2028 am Standort deutlich gesteigert werden. Die Anzahl der Anlagen bleibt dabei konstant.
Mit einer Nabenhöhe von 199 Metern erschließt die N175/6.X mit ihrem großen Rotor zudem die stärkeren und gleichmäßigeren Windströmungen in großen Höhen. Dies führt zu höheren Energieerträgen, einer verbesserten Auslastung des Standorts und einer höheren Stromproduktion gerade in windschwächeren Phasen.
„Das Vorhaben in Rauschenberg steht beispielhaft für die nächste Generation der Windenergie. Durch das Repowering können wir an einem etablierten Standort künftig deutlich mehr erneuerbaren Strom erzeugen, Landwirtschaft und Erneuerbare zusammenbringen und so einen wichtigen Beitrag zur regionalen Energieversorgung leisten. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit Nordex ist dabei eine wichtige Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts",
„Der Auftrag für den Windpark Rauschenberg von EEF zeigt, welches Potenzial moderne Repowering-Projekte für eine schnelle Energiewende und eine effizientere Nutzung bestehender Standorte eröffnen. Mit der N175/6.X auf 199-Meter-Türmen setzen wir eine Technologie ein, die auch an Binnenlandstandorten sehr hohe Energieerträge ermöglicht und die Wirtschaftlichkeit von Projekten stärkt. Zugleich unterstreicht dieser Auftrag die weiterhin hohe Nachfrage nach unseren leistungsfähigen Windenergieanlagen in Deutschland und das Vertrauen unserer Kunden in die Wettbewerbsfähigkeit unserer Technologie. Wir danken EEF für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit“, sagt Karsten Brüggemann, Vice President Region Europe der Nordex Group.
Erst im März 2026 hatte die Nordex Group einen ersten Auftrag für die Lieferung von drei N175/6.X-Turbinen mit derselben Nabenhöhe von 199 Metern für ein Projekt in Nordrhein-Westfalen erhalten.
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14.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nordex SE
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|E-Mail:
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|Internet:
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|ISIN:
|DE000A0D6554
|WKN:
|A0D655
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg, Hannover, München
|LEI Code:
|529900HVDYCUWVD0OE76
|EQS News ID:
|2398072
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2398072 14.09.2026 CET/CEST
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