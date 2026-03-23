EQS-News: Nordex Group erhält Auftrag aus Serbien über 70 MW

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Nordex Group erhält Auftrag aus Serbien über 70 MW



23.03.2026 / 07:30 CET/CEST

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Hamburg, 23. März 2026. Die Nordex Group hat einen Auftrag über die Lieferung und Installation von elf Windenergieanlagen vom Typ N175/6.X für den Windpark Jasikovo im Osten Serbiens erhalten. Die Turbinen werden auf 119 Meter hohen Stahlrohrtürmen errichtet und mit einer Leistung von bis zu 7 MW pro Anlage betrieben.

Der Auftrag umfasst zudem einen Premium-Service über 30 Jahre, mit der Option auf eine Verlängerung um weitere fünf Jahre.

Alle Turbinen werden mit dem Nordex Anti-Icing-System ausgestattet und gewährleisten damit eine hohe Verfügbarkeit und einen zuverlässigen Betrieb unter den klimatischen Bedingungen am Standort.

Der Windpark Jasikovo liegt in den serbischen Karpaten, etwa 175 Kilometer südöstlich von Belgrad. Das Projekt befindet sich rund sechs Kilometer südwestlich des Dorfes Jasikovo und bietet hervorragende Windverhältnisse mit einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von etwa 8 m/s auf Nabenhöhe.

Die Errichtung der ersten Turbine ist für April 2027 geplant, die erste Stromerzeugung beginnt voraussichtlich im Juli 2027. Nach der vollständigen Inbetriebnahme wird für den Windpark eine jährliche Nettoenergieproduktion von über 270 GWh erwartet.

„Dieses Projekt unterstreicht einmal mehr die Wettbewerbsfähigkeit unserer N175/6.X-Turbine und die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken Lösungen in Südosteuropa. Jasikovo ist in Serbien das erste Projekt, bei dem Nordex-Turbinen zusätzlich mit unserem Anti-Icing-System ausgestattet werden“, sagt Paris Lappas, Director Sales Mediterranean East bei der Nordex Group. „Wir freuen uns sehr, unsere Erfolgsgeschichte in Serbien fortzuschreiben und einen bedeutenden Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien im Land zu leisten.“

Mit dem Jasikovo-Projekt hat die Nordex Group bis heute Windenergieanlagen mit insgesamt 425 MW in Serbien verkauft und stärkt damit ihre Position auf dem serbischen Markt weiter.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

Nordex SE

Felix Losada

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