EQS-News: Nordex Group erhält Auftrag über 28 MW in Sachsen-Anhalt

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex Group erhält Auftrag über 28 MW in Sachsen-Anhalt



26.03.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 26. März 2026. Die Nordex Group hat von der Windpark Nuscheler GmbH einen Auftrag über 28 MW erhalten. Für den Standort Beesenstedt 3 im Saalekreis in Sachsen-Anhalt liefert die Nordex Group drei Anlagen des Typs N163/6.X mit 164 Metern Nabenhöhe sowie eine weitere N163/6.X auf einem 118-Meter-Stahlrohrturm.

Der Auftrag umfasst außerdem einen Premium-Service über 15 Jahre, der eine hohe technische Verfügbarkeit sicherstellt.

Die Installation der Turbinen ist für das Frühjahr 2027 vorgesehen; die Inbetriebnahme wird voraussichtlich im Sommer desselben Jahres abgeschlossen.

2025 wurden laut Bundesnetzagentur in Sachsen-Anhalt 59 neue Windkraftanlagen mit insgesamt 330,8 MW Leistung installiert. Insgesamt sind derzeit rund 2.760 Anlagen mit knapp 5,8 GW in Betrieb. Bis 2028 sollen fast 300 weitere Turbinen und rund 1,9 GW Leistung hinzukommen.

Die Firmengruppe Nuscheler betreibt seit 2007 Windenergieanlagen auf eigenen Flächen. Zu den Aufgaben zähen Planung, Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen. Im Agrarbereich der Firma erfolgt die Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen zur Produktion von Nahrungsmitteln.

Das Unternehmen versorgt heute rund 23.000 Haushalte mit Strom und verknüpft Landwirtschaft, erneuerbare Energien und regionale Wertschöpfung.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 – 1141

flosada@nordex-online.com