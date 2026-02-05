EQS-News: Nordex Group erhält Auftrag über 56 MW für Bürgerwindpark in Schleswig-Holstein

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex Group erhält Auftrag über 56 MW für Bürgerwindpark in Schleswig-Holstein



05.02.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 5. Februar 2026. Die Nordex Group hat von der Bürgerwindpark BHU Betriebs GmbH & Co. KG einen neuen Auftrag erhalten. Für das Drei-Dörfer-Projekt Bosbüll Holm Uphusum (BHU) im Kreis Nordfriesland in Schleswig-Holstein liefert Nordex acht Windenergieanlagen des Typs N163/6.X auf 118-Meter-Stahlrohrtürmen. Die Gesamtleistung beträgt 56 MW. Der Auftrag umfasst außerdem einen Premium-Servicevertrag über 20 Jahre, der eine langfristig hohe technische Verfügbarkeit der Anlagen sicherstellt.

Die Installation der Turbinen ist für Anfang 2027 vorgesehen; die Inbetriebnahme wird voraussichtlich bis Herbst desselben Jahres abgeschlossen sein.

Die Bürgerwindpark BHU Betriebs GmbH & Co. KG mit Sitz in Bosbüll wird die Windenergieanlagen im leistungsstarken 7-MW-Modus betreiben. Das sichert die höchstmögliche Energieerzeugung am windreichen Standort und schöpft die Potenziale des Starkwindgebietes in Nordfriesland bestmöglich aus.

Schleswig-Holstein gilt als Vorreiter für Bürgerwindparks. Besonders in Nordfriesland sind diese Projekte bereits seit Jahrzehnten etabliert: Bürger investieren gemeinsam, entscheiden transparent und profitieren direkt. Das fördert Akzeptanz und bringt Steuereinnahmen sowie Investitionen in Gemeindeprojekte wie Kitas oder Dorfgemeinschaftshäuser. John-Heinrich Ingwersen, Geschäftsführer der Bürgerwindpark BHU sagt: „Nach fast 15-jähriger Planungszeit haben wir den Drei-Dörfer-Windpark realisiert. Künftig werden rund 400 Kommanditisten an dem Bürgerwindpark Bosbüll Holm Uphusum (BHU) beteiligt sein.“

Karsten Brüggemann, Vice President Region Central der Nordex Group: „Bürgerwind-Projekte sind ein Herzstück der Energiewende in Deutschland. Wir freuen uns, dieses lokal verankerte Projekt mit unserer N163/6.X-Anlagentechnologie zu unterstützen. Der Windpark wird nicht nur klimafreundlichen Strom liefern, sondern auch lokale Wertschöpfung sichern und gemeinsam mit den Beteiligten die Energiewende in Nordfriesland weiter voranbringen.“

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

