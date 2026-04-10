Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
10.04.2026 07:30:04
EQS-News: Nordex Group erhält Auftrag über 80 MW in Spanien
EQS-News: Nordex SE
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Hamburg, 10. April 2026. Ende März hat die Nordex Group einen neuen Auftrag in Spanien mit einer Gesamtleistung von 80 MW erhalten. Ein Kunde hat für einen Windpark 13 Turbinen des Typs N175/6.X bestellt. Zusätzlich umfasst der Auftrag einen Premium Service der Anlagen, der sich über eine Dauer von 20 Jahren erstreckt.
Der Auftrag sieht darüber hinaus die Möglichkeit der Erweiterung des Windparks um zusätzliche 40 MW vor, wodurch das Projekt künftig auf eine Gesamtkapazität von 120 MW ausgebaut werden könnte.
Die Turbinen werden auf Stahlrohrtürmen mit einer Nabenhöhe von 112 Metern installiert. Die Errichtung der Windenergieanlagen startet voraussichtlich im Frühjahr 2027; die Turbinen sollen gegen Ende des Jahres in Betrieb genommen werden.
Francisco Cejudo, Vertriebsleiter Spanien, Nordex Group: „Mit dem Projekt, bei dem erneut unsere neue N175/6.X-Turbine zum Einsatz kommt, bauen wir unsere Position in Spanien aus und unterstützen den Ausbau erneuerbarer Energien im Land.“
Die Namen des Kunden und des Windparks werden nicht bekannt gegeben.
Nachrichten zu Nordex AG
07:30
EQS-News: Nordex Group erhält Auftrag über 80 MW in Spanien (EQS Group)
07:30
EQS-News: Nordex Group lands 80 MW contract in Spain (EQS Group)
09.04.26
|XETRA-Handel TecDAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
09.04.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
09.04.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verliert (finanzen.at)
|
09.04.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verliert am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
09.04.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
09.04.26
|Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu Nordex AG
|07.04.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
