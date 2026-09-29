Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
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29.09.2026 07:30:04
EQS-News: Nordex Group erhält Auftrag von Navaris über 42 MW in Deutschland
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EQS-News: Nordex SE
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Hamburg, 29. September 2026. Die Nordex Group hat von Navaris einen Auftrag in Deutschland erhalten. Das 42-MW-Windparkprojekt Lambacher Höh entsteht in Rheinland-Pfalz. Die Bestellung umfasst die Lieferung und Errichtung von vier Turbinen des Typs N163/6.X sowie zwei Turbinen des Typs N175/6.X. Zum Auftrag gehört außerdem ein Premium-Servicevertrag über 20 Jahre.
Der Windpark entsteht südwestlich von Bitburg nahe der luxemburgischen Grenze. Die Nordex Group errichtet die Anlagen auf Hybridtürmen: die vier N163/6.X mit einer Nabenhöhe von 164 Metern und die beiden N175/6.X mit einer Nabenhöhe von 179 Metern.
Die Installation der ersten Windenergieanlage ist für Januar 2028 geplant. Die vollständige Inbetriebnahme des Windparks soll im Juli 2028 erfolgen.
Navaris ist die deutsche Erneuerbare Energien Plattform der Qualitas Energy und firmiert seit dem 17. September 2026 unter diesem Namen.
Für die Nordex Group ist das Projekt bereits die vierte Zusammenarbeit mit dem Projektentwickler in Deutschland. Navaris gehört zur in Spanien ansässigen Qualitas Energy Gruppe, einem international aktiven Investment- und Asset-Management-Unternehmen mit Fokus auf erneuerbare Energien und nachhaltige Infrastruktur. Erst im März 2026 hatte die Nordex Group einen Auftrag über 56 MW von der Unternehmensgruppe aus Hessen erhalten.
„Mit dem Windpark Lambacher Höh setzen wir ein weiteres Projekt unserer deutschen Plattform um und stärken zugleich die regionale Erzeugung erneuerbarer Energie. Die Zusammenarbeit mit der Nordex Group steht für technologische Qualität, Partnerschaft, Verlässlichkeit und gemeinsame Umsetzungskraft. Genau darauf kommt es an, wenn wir die Energiewende in Deutschland konsequent voranbringen wollen“, sagt Johannes Overbeck, CEO von Navaris.
„Wir freuen uns sehr über dieses weitere Projekt mit unserem Stammkunden, mit dem wir unsere erfolgreiche Zusammenarbeit in Deutschland fortsetzen können. Der Auftrag unterstreicht das erneute Vertrauen in unsere Turbinentechnologie sowie in unsere langjährige Partnerschaft. Mit den beiden Anlagentypen N163/6.X und N175/6.X bieten wir eine optimale Lösung für den Standort Lambacher Höh. Moderne Windenergieanlagen tragen nicht nur zur Dekarbonisierung bei, sondern stärken auch die Versorgungssicherheit. Gemeinsam mit Navaris leisten wir damit einen wichtigen Beitrag zur Zukunft des Energiesystems in Deutschland“, sagt Karsten Brüggemann, Vice President Region Europe der Nordex Group.
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29.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nordex SE
|Erich-Schlesinger-Straße 50
|18059 Rostock
|Deutschland
|Telefon:
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|E-Mail:
|investor-relations@nordex-online.com
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|ISIN:
|DE000A0D6554
|WKN:
|A0D655
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900HVDYCUWVD0OE76
|EQS News ID:
|2406392
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2406392 29.09.2026 CET/CEST
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