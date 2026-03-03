EQS-News: Nordex Group erhält Auftrag von Qualitas Energy für 56 MW Windpark in Deutschland

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex Group erhält Auftrag von Qualitas Energy für 56 MW Windpark in Deutschland



03.03.2026 / 07:30 CET/CEST

Hamburg, 3. März 2026. Die Nordex Group hat einen Auftrag über 56 MW von Qualitas Energy Deutschland erhalten, einem Unternehmen der in Spanien ansässigen Qualitas Energy Gruppe. Die Bestellung für den Windpark Wippershainer Höhe umfasst die Lieferung und Errichtung von acht N163/6.X-Turbinen auf 164 Meter hohen Hybridtürmen. Zum Auftrag gehört zudem eine 20-jährige Premium-Vollwartung der Anlagen, um deren optimale langfristige Verfügbarkeit und Leistung sicherzustellen.

Der Windpark wird in der Nähe von Bad Hersfeld in Hessen errichtet. Die Installation der ersten Turbine ist für Sommer 2027 vorgesehen, die Inbetriebnahme für Ende 2027.

Das Projekt Wippershainer Höhe ist Teil eines über 3 GW umfassenden Wind-Portfolios von Qualitas Energy mit mehr als 100 Projekten in Deutschland. „Wir freuen uns sehr über die erneute Zusammenarbeit mit Qualitas Energy Deutschland. Dieser Auftrag spiegelt ihr Vertrauen in unsere Technologie und unsere Fähigkeit wider, effiziente, wirtschaftlich zuverlässige und zukunftsorientierte Technologie zu liefern“, sagt Felipe Villalon Waldburg-Zeil, Director Sales Region Central bei der Nordex Group.

Borja Caruana, COO der Qualitas Energy Deutschland GmbH ergänzt: „Der Windpark Wippershainer Höhe ist ein weiterer wichtiger Baustein in unserer fortgeschrittenen Pipeline. Die erneute Zusammenarbeit mit der Nordex Group bestätigt unsere gemeinsame Überzeugung, dass leistungsstarke Technologie, langjährige Erfahrung und verlässliche Partnerschaften entscheidend für den Erfolg der Energiewende sind. Wir freuen uns darauf, dieses Projekt gemeinsam effizient und zukunftsorientiert umzusetzen.“

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

