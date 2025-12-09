Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|
09.12.2025 07:30:03
EQS-News: Nordex Group erhält Aufträge über 102 MW aus Frankreich und Belgien
|
EQS-News: Nordex SE
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Hamburg, 9. Dezember 2025. Die Nordex Group hat neue Aufträge über 102 MW in Frankreich und Belgien erhalten. Insgesamt werden 28 Turbinen in sieben Windparks installiert. Zusätzlich zu jedem Vertrag wurde ein mehrjähriger Service- und Wartungsvertrag abgeschlossen, um die langfristige Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Anlagen sicherzustellen.
Die Namen der Kunden und der Windparks werden nicht bekannt gegeben.
Die Lieferung und Errichtungen der Turbinen in den französischen Regionen Pays de la Loire, Normandie und Grand Est sowie in den Ardennen und in Wallonien in Belgien sind für die Jahre 2026 und 2027 geplant.
In Frankreich wird ein Projekt mit fünf N131/3000-Turbinen ausgestattet. Zwei weitere Projekte sehen die Installation von acht beziehungsweise vier N117/3675-Turbinen vor, während ein anderer Windpark mit vier N149/4.X-Turbinen bestückt wird. Insgesamt belaufen sich die Neuaufträge auf 77 MW.
In Belgien mit Neuaufträgen über 25 MW erhält ein Projekt drei N131/3600-Turbinen; vier N117/3675-Turbinen werden in zwei weiteren Windparks installiert.
Die Nordex Group im Profil
Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.
Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:
Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:
09.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nordex SE
|Erich-Schlesinger-Straße 50
|18059 Rostock
|Deutschland
|Telefon:
|+49 381 6663 3300
|Fax:
|+49 381 6663 3339
|E-Mail:
|investor-relations@nordex-online.com
|Internet:
|www.nordex-online.com
|ISIN:
|DE000A0D6554
|WKN:
|A0D655
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2241816
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2241816 09.12.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordex AGmehr Nachrichten
|
07:30
|EQS-News: Nordex Group receives orders for 102 MW in France and Belgium (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Nordex Group erhält Aufträge über 102 MW aus Frankreich und Belgien (EQS Group)
|
08.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX mittags im Minus (finanzen.at)
|
08.12.25
|TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nordex-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.12.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
08.12.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)