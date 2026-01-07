Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|
07.01.2026 07:30:03
EQS-News: Nordex Group erhält Aufträge über 414 MW aus Frankreich, Belgien und Portugal
|
EQS-News: Nordex SE
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Hamburg, 7. Januar 2025. Ende 2025 hat die Nordex Group weitere bedeutende Aufträge für 15 Windenergieprojekte aus Frankreich, Belgien und Portugal erhalten. Diese Projekte umfassen mit 78 Turbinen eine Gesamtkapazität von über 414 MW. Jeder Vertrag beinhaltet eine mehrjährige Service- und Wartungsvereinbarung, um die langfristige Zuverlässigkeit und optimale Leistung der Turbinen sicherzustellen.
Die Auslieferung der Turbinen ist für das Jahr 2027 vorgesehen. Dabei kommen Nordex-Modelle wie die N117/3600, N131/3600, N149/5.X, N163/5.X, N163/6.X und N175/6.X mit Nabenhöhen zwischen 76 und 134 Metern zum Einsatz, um maximale Erträge zu gewährleisten.
Mit diesen Aufträgen stärkt Nordex seine Position als ein führender Anbieter von Windkraftanlagen in den französischsprachigen Ländern Europas sowie in Portugal.
Die Namen der Kunden und der Windparks werden nicht bekannt gegeben.
Die Nordex Group im Profil
Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.
Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:
Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:
07.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nordex SE
|Erich-Schlesinger-Straße 50
|18059 Rostock
|Deutschland
|Telefon:
|+49 381 6663 3300
|Fax:
|+49 381 6663 3339
|E-Mail:
|investor-relations@nordex-online.com
|Internet:
|www.nordex-online.com
|ISIN:
|DE000A0D6554
|WKN:
|A0D655
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2255342
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2255342 07.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordex AG
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel: TecDAX zum Start in Grün (finanzen.at)
|
07:30
|EQS-News: Nordex Group sichert sich neue Aufträge über insgesamt 246 MW in Spanien (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Nordex Group secures new orders totalling 246 MW in Spain (EQS Group)
|
07.01.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
07.01.26
|Nordex-Aktie gewinnt: Weitere Aufträge in der Pipeline (finanzen.at)
|
07.01.26
|A44 gesperrt - Problem mit Windrad von Nordex (dpa-AFX)
Analysen zu Nordex AG
|11:50
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Nordex Buy
|Citigroup Corp.
|27.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Nordex Buy
|Citigroup Corp.
|27.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Nordex Buy
|Citigroup Corp.
|27.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.24
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|32,48
|2,33%