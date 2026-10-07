Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
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07.10.2026 07:30:04
EQS-News: Nordex Group erhält in der Türkei neue Aufträge über 389 MW
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EQS-News: Nordex SE
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Hamburg, 7. Oktober 2026. In den vergangenen Septemberwochen hat die Nordex Group in der Türkei – einem ihrer wichtigsten Märkte – mehrere neue Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 389 MW erhalten. Die Verträge umfassen die Lieferung und Errichtung von 56 Windenergieanlagen der Delta4000-Serie. Zu jedem Vertrag gehört außerdem ein mehrjähriger Service- und Wartungsvertrag, der eine hohe Anlagenverfügbarkeit sowie einen langfristig effizienten und zuverlässigen Betrieb unterstützt.
Jeder Anlagentyp und jede Konfiguration wurde entsprechend den spezifischen Windbedingungen, technischen Anforderungen und Standortmerkmalen des jeweiligen Projekts ausgewählt, einschließlich Energiespeicherung. Dieser maßgeschneiderte Ansatz unterstützt eine effiziente und zuverlässige Energieerzeugung an den verschiedenen Standorten.
Die Errichtung und Inbetriebnahme der Projekte soll entsprechend den jeweiligen Projektzeitplänen schrittweise ab 2027 bis 2028 erfolgen.
Ender Özatay, Vice President Region Türkiye and Middle East der Nordex Group, sagt: „Diese neuen Aufträge unterstreichen das anhaltende Vertrauen unserer Kunden in Nordex und stärken unsere marktführende Position in der Türkei, einem unserer Schlüsselmärkte. Mit Anlagenkonfigurationen, die auf die spezifischen Anforderungen jedes Standorts zugeschnitten sind, und umfassenden langfristigen Serviceverträgen unterstützen wir unsere Kunden dabei, zuverlässige und ertragsstarke Windenergieprojekte zu realisieren und die Ziele der Türkei beim Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben.“
Die Namen der Kunden und Projekte werden nicht bekannt gegeben.
Die Nordex Group im Profil
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07.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nordex SE
|Erich-Schlesinger-Straße 50
|18059 Rostock
|Deutschland
|Telefon:
|+49 381 6663 3300
|Fax:
|+49 381 6663 3339
|E-Mail:
|investor-relations@nordex-online.com
|Internet:
|www.nordex-online.com
|ISIN:
|DE000A0D6554
|WKN:
|A0D655
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900HVDYCUWVD0OE76
|EQS News ID:
|2411224
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2411224 07.10.2026 CET/CEST
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