Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
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17.03.2026 07:30:04
EQS-News: Nordex Group erhält neue Aufträge über 137 MW für Repowering-Projekte auf Fehmarn
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EQS-News: Nordex SE
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Hamburg, 17. März 2026. Die Nordex Group hat zwei neue Aufträge für Repowering-Projekte auf der Ostseeinsel Fehmarn erhalten. Für die beiden Windparks Fehmarn-Mitte I und Fehmarn-Mitte II wird Nordex 24 Windenergieanlagen des Typs N163/5.X liefern und errichten. Die Gesamtleistung der Aufträge der Fehmarn-Mitte GmbH beträgt 136,8 MW. Zusätzlich umfassen die Verträge einen Premium Service über 20 Jahre, der eine langfristig hohe technische Verfügbarkeit der Anlagen sicherstellen soll.
Die Errichtung der Turbinen ist für den Sommer 2027 vorgesehen. Die Inbetriebnahme aller Anlagen in den Windparks soll im Herbst 2027 abgeschlossen sein.
Die Windparks Fehmarn-Mitte I und II zählen zu den etablierten Onshore-Windenergie-Standorten der Region und werden über die Jahre immer wieder schrittweise modernisiert: Die modernen, leistungsstarken Nordex-Anlagen mit 5,7 MW Leistung ersetzen künftig alte Turbinen. Das Ziel besteht darin, mit einer geringeren Anzahl von Windkraftanlagen mehr Strom zu erzeugen und dabei die Abstands- und Umweltvorschriften einzuhalten. Die Windparks Fehmarn-Mitte I und II werden hierzu regelmäßig als Referenzprojekt für Repowering-Maßnahmen auf der Insel genutzt.
„Die Aufträge unterstreichen, wie leistungsfähig moderne Onshore-Technologie heute ist: Unsere Turbinen erwirtschaften künftig am Standort deutlich höhere Erträge und machen für unseren Neukunden Repowering zu einem wirtschaftlich wie ökologisch überzeugenden Modell”, sagt Karsten Brüggemann, Vice President Region Central der Nordex Group.
„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Nordex. Sie schafft eine starke Grundlage für eine vertrauensvolle und enge Partnerschaft auch für weitere zukünftige Projekte“, sagen Karl Detlef, Geschäftsführer und Julian Hertz-Kleptow, Projektmanager der Muttergesellschaft Osterhof Detlef Regenerative Energien GmbH & Co. KG.
Die Nordex Group im Profil
Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.
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17.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nordex SE
|Erich-Schlesinger-Straße 50
|18059 Rostock
|Deutschland
|Telefon:
|+49 381 6663 3300
|Fax:
|+49 381 6663 3339
|E-Mail:
|investor-relations@nordex-online.com
|Internet:
|www.nordex-online.com
|ISIN:
|DE000A0D6554
|WKN:
|A0D655
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2291824
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2291824 17.03.2026 CET/CEST
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