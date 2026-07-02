EQS-News: Nordex Group erhält neue Aufträge über mehr als 197 MW von ENOVA und BMR

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Nordex Group erhält neue Aufträge über mehr als 197 MW von ENOVA und BMR



02.07.2026 / 07:30 CET/CEST

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Hamburg, 2. Juli 2026. Die Nordex Group hat Ende Juni von den Windenergieunternehmen ENOVA und BMR energy solutions neue Aufträge zur Lieferung und Errichtung von insgesamt 30 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von über 197 MW in Deutschland erhalten. Die Projekte verteilen sich auf Niedersachsen, Schleswig-Holstein sowie Nordrhein-Westfalen. Bestandteil aller Verträge sind langfristige Premium-Servicevereinbarungen mit einer Laufzeit von 20 Jahren.

Im niedersächsischen Boldecker Land realisiert ENOVA ein 68-MW-starkes Repowering mit zehn Nordex-Turbinen des Typs N163/6.X. Die Errichtung startet im vierten Quartal 2027, die Inbetriebnahme ist für Anfang 2028 vorgesehen.

Für einen weiteren Windpark in Schleswig-Holstein liefert die Nordex Group ENOVA zudem sechs Turbinen des Typs N149/5.X mit einer Gesamtleistung von 34,2 MW. Der Bau soll Anfang 2028 starten, die Inbetriebnahme ist dann für Mitte 2028 geplant.

Zwei Projekte in Nordrhein-Westfalen mit 14 Windenergieanlagen - Nettetal und Breberen – wurden ursprünglich von BMR energy solutions entwickelt. Für das Projekt Nettetal, das von BMR an ENOVA verkauft wurde, stellt Nordex fünf Windkraftanlagen des Modells N163/6.X zur Verfügung. Der Baubeginn ist für Oktober 2027 geplant, die Inbetriebnahme für Anfang 2028 vorgesehen.

Im Projekt Breberen arbeiten ENOVA und BMR energy solutions ebenfalls partnerschaftlich zusammen und bündeln ihre Kompetenzen: In diesem Repowering-Projekt werden bestehende Windenergieanlagen durch neun moderne, leistungsfähigere Turbinen des Typs N163/6.X ersetzt, um die Stromproduktion zu erhöhen und die Fläche effizienter zu nutzen. Die Errichtungsarbeiten beginnen ebenfalls im Oktober 2027, die Inbetriebnahme ist für das zweite Quartal 2028 vorgesehen.

„Mit BMR verbindet uns eine langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit, die wir in zahlreichen Projekten erfolgreich weiterentwickelt haben. Umso mehr freuen wir uns, nun auch mit ENOVA wieder mehr gemeinsame Vorhaben umzusetzen und unsere Geschäftsbeziehung weiter auszubauen. Dass beide Partner bei diesen Projekten auf unsere Technologie und Servicekompetenz setzen, ist für uns ein starkes Zeichen des Vertrauens“, sagt Karsten Brüggemann, Vice President Region Europe der Nordex Group.

„Diese Projekte markieren den nächsten Meilenstein in der Entwicklung unseres Windparkportfolios. Gemeinsam mit Nordex und BMR energy solutions bringen wir anspruchsvolle Vorhaben partnerschaftlich, effizient und mit hoher Geschwindigkeit in die Realisierung. Dass wir mehrere Projekte dieser Größenordnung parallel vorantreiben, unterstreicht die operative Stärke und Skalierungsfähigkeit von ENOVA im deutschen Windenergiemarkt“, erläutert Hendrik Böschen, Chief Operations Officer von ENOVA.

Über ENOVA

Die ENOVA-Gruppe gestaltet als Entwickler, Investor, Serviceanbieter und Betreiber die Stromerzeugung Deutschlands. Mit Entschlossenheit und einer hohen technischen sowie kaufmännischen Expertise entwickelt das Familienunternehmen Windparks und investiert in Bestandsanlagen sowie Projektrechte. Im Service erhöht das Unternehmen durch die Aufbereitung von Ersatzteilen, den Austausch von Großkomponenten sowie durch ein umfassendes Serviceangebot nachhaltig die Lebensdauer, Wirtschaftlichkeit und Performance von Windenergieanlagen.

ENOVA zählt mit 1 GW im Bestand zu den größten Onshore-Windenergie-Betreibern Deutschlands und versorgt aktuell rund eine Million Haushalte mit grünem Strom. Bis Ende 2030 will das Unternehmen einen Bestand von 3 GW aufbauen und die Assets under Management auf 5 Milliarden Euro erhöhen.

BMR energy solutions

BMR energy solutions mit Sitz in Geilenkirchen (Nordrhein-Westfalen) ist seit vielen Jahren als Projektentwickler insbesondere im Westen Deutschlands aktiv. Das Unternehmen verfügt über umfassende Erfahrung in der Entwicklung, Realisierung und Umsetzung von Onshore-Windparks und hat sich als verlässlicher Partner für Kommunen, Flächeneigentümer und Technologieanbieter etabliert.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

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Nordex SE

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