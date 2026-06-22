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22.06.2026 07:30:04

EQS-News: Nordex Group erhält neue US-Aufträge über insgesamt 484 MW

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge
Nordex Group erhält neue US-Aufträge über insgesamt 484 MW

22.06.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

 

Nordex Group erhält neue US-Aufträge über insgesamt 484 MW

 

Hamburg, Germany / United States, June 22, 2026. Die Nordex Group hat in den Vereinigten Staaten drei neue Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 484 Megawatt (MW) erhalten. Die Aufträge unterstreichen das weiterhin starke Momentum des Geschäftes in der Region.

 

Ein Auftrag umfasst 32 Turbinen des Typs N133/4.8 mit einer Gesamtleistung von rund 154 MW. Die beiden weiteren Aufträge beziehen sich auf 56 Turbinen des

Typs N163/5.X mit einem Gesamtvolumen von rund 350 MW. Die Namen der drei Kunden und der Projekte werden nicht bekannt gegeben.

 

„Diese beiden Projekte zeigen deutlich das Vertrauen, das unsere Kunden in die Technologie und Umsetzungskompetenz von Nordex setzen“, sagt Manav Sharma, CEO von Nordex Nordamerika. „Die Aufträge sind ein klares Zeichen dafür, dass unser Wachstum in der Region weiterhin Fahrt aufnimmt. Mit unserer bewährten Turbinentechnologie und einer lokalen Lieferkette bleiben wir bestens aufgestellt, um unsere Kunden bei der Realisierung von groß angelegten Windenergieprojekten in ganz Nordamerika zu unterstützen.“

 

 

 

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

 

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 – 1141

flosada@nordex-online.com

 

Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:

Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

asiehler@nordex-online.com


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Unternehmen: Nordex SE
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18059 Rostock
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Fax: +49 381 6663 3339
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Internet: www.nordex-online.com
ISIN: DE000A0D6554
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Indizes: MDAX, TecDAX
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