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Nordex Group erhält von Electrica einen Auftrag über 133 MW für einen Windpark in Rumänien



24.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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Hamburg, 24. November 2026. Das rumänische Energieunternehmen Electrica hat bei der Nordex Group 19 Turbinen des Typs N163/6.X aus der Delta4000-Baureihe für den 133-MW-Windpark Crucea Est in Rumänien bestellt. Der Auftrag umfasst die Lieferung und Errichtung sowie einen Premium-Service für die Turbinen über einen Zeitraum von 20 Jahren.

Der Windpark entsteht in den Gemeinden Crucea und Pantelimon im Kreis Constan?a in der Region Dobrogea nahe der rumänischen Schwarzmeerküste. Die Nabenhöhen der Turbinen werden zwischen 98 und 125 Metern liegen. Die Errichtung beginnt im Sommer 2027; die Inbetriebnahme ist für 2028 vorgesehen

„Wir freuen uns sehr, dass Electrica bei diesem wichtigen Projekt auf die Technologie von Nordex vertraut“, sagt Slava Feklin, Country Manager Rumänien und Ukraine der Nordex Group. „Mit einer Leistung von 133 MW ist Crucea Est ein weiteres bedeutendes Projekt für den Ausbau der Windenergie in Rumänien und es stärkt unsere Position als einer der führenden Anbieter von Windenergieanlagen im Land weiter. Die N163/6.X-Turbine ist bestens geeignet, an windreichen Standorten wettbewerbsfähigen Strom aus erneuerbaren Energien zu erzeugen. Wir freuen uns, Electrica bei der Umsetzung ihres ersten Projekts zu unterstützen.“

„Die Vertragsunterzeichnung mit der Nordex Group über die Lieferung und Errichtung der Turbinen sowie deren Wartung über einen Zeitraum von 20 Jahren ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Realisierung von Crucea Est, dem ersten Windpark von Electrica. Seine Fertigstellung wird dem Ausbau des Geschäfts zur Stromerzeugung der Gruppe und den Energiewendezielen Rumäniens dienen“, sagt Alexandru Chirita, CEO von Electrica S.A.

Der Ausbau der Onshore-Windenergie in Rumänien gewinnt erneut an Dynamik. Insbesondere die Region Dobrogea und der Kreis Constan?a zählen zu den wichtigsten Gebieten des Landes für die Entwicklung der Windenergie.

Über Electrica

Die Electrica-Gruppe ist ein bedeutender Akteur auf dem rumänischen Strommarkt und die einzige rumänische Energiegruppe, die integriert in den Bereichen Stromverteilung, Stromvertrieb, Stromerzeugung und Dienstleistungen tätig ist. Über ihre Verteilnetze, die rund 40 % des Landes abdecken, versorgt sie mehr als 4 Millionen Kunden und bietet landesweit Stromlieferungen sowie Wartungs- und Energiedienstleistungen an. Electrica S.A., die Holdinggesellschaft der Gruppe, ist seit Juli 2014 an den Börsen in Bukarest und London notiert und befindet sich mehrheitlich in Privatbesitz.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 67 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, der Türkei und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

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Nordex SE

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