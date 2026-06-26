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26.06.2026 09:00:03

EQS-News: Nordex Group erreicht mit Beginn der Turbinenfertigung und vorbereitenden Arbeiten weiteren Meilenstein beim Windprojekt Pestera II in Rumänien

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Nordex Group erreicht mit Beginn der Turbinenfertigung und vorbereitenden Arbeiten weiteren Meilenstein beim Windprojekt Pestera II in Rumänien

26.06.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Nordex Group erreicht mit Beginn der Turbinenfertigung und vorbereitenden Arbeiten weiteren Meilenstein beim Windprojekt Pestera II in Rumänien

Hamburg, 26. Juni 2026. Nach dem Auftragseingang im vergangenen Jahr (Q4/2025) für das 392-MW-Windparkprojekt Pestera II in Rumänien hat die Nordex Group mit dem Beginn der Turbinenfertigung und ersten vorbereitenden Arbeiten am Standort einen weiteren Meilenstein erreicht. Parallel dazu wurden bereits Verträge für Komponenten mit langen Vorlaufzeiten, wie etwa Ankerkörbe, vergeben, um die termingerechte Umsetzung des Projekts sicherzustellen.

Die Bauaktivitäten verlaufen nach Plan. Die Fundamentarbeiten sollen in den kommenden Monaten beginnen. Die Inbetriebnahme des Projekts ist für 2028 vorgesehen.

Pestera II ist ein Vorzeigeprojekt für die Nordex Group in Rumänien. Der Windpark umfasst 56 Turbinen des Typs N163/6.X mit einer Nennleistung von jeweils 7 MW, die auf 138 Meter hohen Stahltürmen für den Kunden Copenhagen Infrastructure Partners errichtet werden.

Das Projekt befindet sich in Constan?a im Südosten Rumäniens, in der Region Dobrogea, die von starken und stabilen Windbedingungen sowie der Nähe zu bestehender Netzinfrastruktur profitiert.

Mit Pestera II stärkt Nordex seine Präsenz in Osteuropa weiter. Das Projekt steht für den fortgesetzten Ausbau der erfolgreichen Aktivitäten des Unternehmens in der Region, unterstützt durch günstige Marktbedingungen und eine steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energiekapazitäten.

 

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

 

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:
Nordex SE
Felix Losada
Telefon: 040 / 300 30 – 1141
flosada@nordex-online.com

 

Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:
Nordex SE
Anja Siehler
Telefon: +49 162 3515 334
asiehler@nordex-online.com


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nordex SE
Erich-Schlesinger-Straße 50
18059 Rostock
Deutschland
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Fax: +49 381 6663 3339
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