EQS-News: Nordex Group erzielt einen Auftragseingang von 1,9 GW im ersten Quartal 2026

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Nordex Group erzielt einen Auftragseingang von 1,9 GW im ersten Quartal 2026



14.04.2026 / 07:00 CET/CEST

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Stabiles Preisumfeld hält weiterhin an

Auftragseingang maßgeblich durch Deutschland, der Türkei und Schweden bestimmt

Hamburg, 14. April 2026. Im ersten Quartal 2026 verzeichnete die Nordex Group im Segment Projekte (ohne Servicegeschäft) einen Auftragseingang von 1.869 MW (Q1/2025: 2.182 MW). Der durchschnittliche Verkaufspreis in Euro pro Megawatt Leistung (ASP) stieg im ersten Quartal 2026 auf 0,91 Mio. EUR/MW (Q1/2025: 0,87 Mio. EUR/MW). Der Anstieg ist in erster Linie auf den Projektumfang und regionale Mix-Effekte zurückzuführen.

Zwischen Januar und März 2026 bestellten Kunden insgesamt 292 Windkraftanlagen für Projekte in 13 Ländern. Die stärksten Einzelmärkte waren Deutschland, die Türkei und Schweden.

„Mit einem Auftragseingang von rund 1,9 GW sind wir wie erwartet in das Jahr gestartet. Die Auftragspipeline in Europa und Nordamerika entwickelt sich weiterhin solide, sodass wir eine anhaltende Auftragsdynamik im weiteren Jahresverlauf erwarten“, sagt José Luis Blanco, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Nordex Group.



Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien und USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

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