Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.02.2026 07:30:04

EQS-News: Nordex Group gewinnt im Januar 2026 mehrere Aufträge in Europa über 220 MW

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge
Nordex Group gewinnt im Januar 2026 mehrere Aufträge in Europa über 220 MW

06.02.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 6. Februar 2026. Im Januar 2026 konnte die Nordex Group aus mehreren europäischen Ländern neue Aufträge mit einer Gesamtleistung von 220 MW verzeichnen. Die neuen Aufträge stärken die Position von Nordex als ein führender Anbieter von Windenergieanlagen auf dem Kontinent weiter.

Aus Großbritannien hat Nordex einen Auftrag zur Lieferung und Errichtung von 14 Turbinen des Typs N163/6.X und einer Gesamtleistung von über 90 MW erhalten. Die Fertigstellung dieses Projekts ist für 2028 geplant.

Aus der Türkei erhielt die Nordex Group Aufträge über 78 MW für verschiedene Turbinentypen sowohl für neue Projekte als auch für die Erweiterungen mehrerer bestehender Windparks. Eines der Projekte sieht erstmals den Einsatz von N175/6.X-Turbinen im Land vor.

Im Jahr 2027 wird Nordex beginnen in Litauen einen neuen 47,6-MW-Windpark mit sieben N175/6.X-Turbinen in der „Cold Climate“-Version und mit dem Nordex Advanced Anti-Icing System (AIS) auszustatten. Die Fertigstellung des Projekts ist für 2028 geplant.

Alle Verträge beinhalten mehrjährige Service- und Wartungsvereinbarungen, um die langfristige Zuverlässigkeit und optimale Leistung der Turbinen sicherzustellen.

Die Namen der Kunden und Windparks werden nicht bekannt gegeben.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:
Nordex SE
Felix Losada
Telefon: 040 / 300 30 – 1141
flosada@nordex-online.com

Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren: 
Nordex SE
Anja Siehler
Telefon: +49 162 3515 334
asiehler@nordex-online.com


06.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nordex SE
Erich-Schlesinger-Straße 50
18059 Rostock
Deutschland
Telefon: +49 381 6663 3300
Fax: +49 381 6663 3339
E-Mail: investor-relations@nordex-online.com
Internet: www.nordex-online.com
ISIN: DE000A0D6554
WKN: A0D655
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2272130

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2272130  06.02.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nordex AG

mehr Nachrichten