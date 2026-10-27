EQS-News: Nordex Group liefert DenkerWulf Anlagen für 51-MW-Windpark in Schleswig-Holstein

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Nordex Group liefert DenkerWulf Anlagen für 51-MW-Windpark in Schleswig-Holstein



27.10.2026 / 07:30 CET/CEST

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Hamburg, 27. Oktober 2026. Mit einem neuen Windenergieprojekt setzen die Nordex Group und DenkerWulf ihre Zusammenarbeit in Schleswig-Holstein fort. Für den Windpark Bredenbek hat DenkerWulf neun Windenergieanlagen des Typs N149/5.X mit einer Gesamtleistung von 51,3 MW bei der Nordex Group bestellt. Der Beginn der Errichtung ist für Herbst 2027 vorgesehen, die Inbetriebnahme der ersten Anlage soll im Dezember 2027 erfolgen. Der Auftrag umfasst auch den Premium Service der Anlagen über 20 Jahre.

Der Windpark Bredenbek entsteht im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Die neun N149/5.X werden mit einer Leistung von jeweils 5,7 MW und einer Nabenhöhe von 105 Metern errichtet.

Für DenkerWulf und Nordex ist Bredenbek ein weiteres gemeinsames Projekt. Erst Ende 2025 hatte Nordex Aufträge von DenkerWulf über insgesamt mehr als 122 MW für drei Windparks ebenfalls in Schleswig-Holstein erhalten.

„Hinter jedem Windpark steckt eine intensive Planungs- und Entwicklungsphase. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit Bredenbek nun den nächsten Schritt in Richtung Realisierung gehen. Mit Nordex haben wir einen Partner an unserer Seite, mit dem wir bereits zahlreiche Projekte erfolgreich umgesetzt haben. Daran möchten wir auch in Bredenbek anknüpfen" sagt Jann Peter Freese-Harelik, Projektmanager bei DenkerWulf.

Karsten Brüggemann, Vice President Region Central der Nordex Group: „Jede zusätzliche Kilowattstunde, die wir mit Wind erzeugen, stärkt unsere Energiesouveränität und reduziert die Abhängigkeit von importierten Energieträgern. Mit Bredenbek setzen wir gemeinsam mit DenkerWulf genau hier an: mit leistungsfähiger Technologie, langjähriger Partnerschaft und einem klaren Fokus auf den weiteren Ausbau der Windenergie in Deutschland. Wir danken DenkerWulf für das erneute Vertrauen in uns und die gemeinsame partnerschaftliche Zusammenarbeit.“

Über DenkerWulf

DenkerWulf zählt zu den führenden Windparkentwicklern in Deutschland – die Wurzeln der ersten Projekte reichen bis in das Jahr 1991 zurück. Mit der Erfahrung von über 970 errichteten Windenergieanlagen in zehn Bundesländern und einer installierten Leistung von über 2,25 GW entwickeln rund 300 Mitarbeitende an sieben Standorten tragfähige Lösungen rund um die Windenergie an Land. Unser Leistungsspektrum umfasst alle Aspekte eines Windenergieprojektes von der Projektierung kompletter Windparks über das Repowering von Bestands-anlagen bis hin zum technischen und kaufmännischen Windparkmanagement und dem Anlauf von Projekten. Bei der Vermarktung des Windstroms denken wir über die Strombörse hinaus. Auch in den Bereichen Photovoltaik und Batteriespeicher bringen wir die Energiewende mit ganzheitlichen Konzepten und innovativen Lösungen voran.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 67 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, der Türkei und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

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