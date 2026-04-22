EQS-News: Nordex Group: N175/6.X-Anlage mit 7,3-MW-Modus, neuem 162,5-Meter-Turm und Typenprüfbescheid für weiteren 179-Meter-Turm

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Nordex Group: N175/6.X-Anlage mit 7,3-MW-Modus, neuem 162,5-Meter-Turm und Typenprüfbescheid für weiteren 179-Meter-Turm



22.04.2026 / 07:30 CET/CEST

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Hamburg, Madrid, 22. April 2026. Die Nordex Group treibt die Weiterentwicklung ihrer Delta4000-Turbinenplattform mit mehreren Produktinnovationen für die Anlage des Typs N175/6.X weiter voran und stärkt damit deren Leistung, Energieertrag und Projekt-Passgenauigkeit in wichtigen Märkten.

Neuer Betriebsmodus mit 7,3MW Nennleistung

Im Rahmen der kontinuierlichen Produktweiterentwicklung führt Nordex einen neuen Betriebsmodus mit einer Nennleistung von 7,3 MW für die N175/6.X ein. Der neue Betriebsmodus erhöht die jährliche Energieproduktion um bis zu 1,7 Prozent, während der Schallleistungspegel unverändert bleibt. Das macht diesen Power Mode auch besonders interessant für den deutschen Markt.

Nordex hat bereits mehr als 3 GW verbindliche Aufträge für die N175/6.X gesichert, was die starke Marktnachfrage nach dieser Anlage unter verschiedensten Standortbedingungen belegt. Mit der Einführung des 7,3-MW-Betriebsmodus ermöglicht die Turbine nun weitere Senkungen der Stromgestehungskosten in den wichtigsten Märkten.

Neue Turmkonfiguration mit 162,5 Meter Nabenhöhe für Deutschland

Parallel dazu treibt Nordex die Einführung einer neuen Turmkonfiguration voran. Eine Beton-Stahl-Hybridturmlösung mit 162,5 Meter Nabenhöhe für die N175/6.X befindet sich derzeit in der Entwicklung, die Typenprüfung ist noch in diesem Quartal geplant; die ersten Kundenauslieferungen sind ab der zweiten Jahreshälfte 2026 möglich.

In Deutschland können Projekte, die auf eine maximale Bauhöhe von 250 Metern begrenzt sind, nun die N175/6.X-Turbine mit dem 162,5 Meter hohen Beton-Stahl-Hybridturm nutzen. Kunden profitieren von einem erhöhten Energieertrag, der durch den größeren Rotor der N175/6.X in Kombination mit der Nabenhöhe von 162,5 Metern ermöglicht wird, wodurch diese Konfiguration insbesondere für Standorte mit niedrigen bis mittleren Windverhältnissen optimal geeignet ist.

Übergabe des Typenprüfbescheids für 179 Meter Max Bögl Hybridturm auf der WindEurope-Konferenz in Madrid

Zusätzlich zu dieser neuen Turmvariante hat Nordex am 21. April 2026 einen wichtigen Meilenstein bei der Zertifizierung seiner 179 Meter Hybrid-Betonturmlösungen erreicht. Auf der WindEurope-Konferenz in Madrid hat die Nordex Group offiziell den Typenprüfbescheid nach DIBt-Richtlinie vom unabhängigen Zertifizierer TÜV SÜD jetzt für den Hybridturm des strategischen Partners Max Bögl erhalten.

Die Zertifizierung ist die Voraussetzung für die Genehmigung und die Errichtung der N175 auf diesem Turm. Damit verfügt Nordex für die Nabenhöhe von 179 Metern neben dem selbstentwickelten Hybridturm über eine zweite erfolgreich zertifizierte Hybridturmvariante.

„Mit diesen Produktentwicklungen setzen wir weiterhin unseren Fokus auf die Optimierung der Performance, die Gewährleistung von Zertifizierungssicherheit sowie die Bereitstellung kundenspezifischer Lösungen. Dadurch stärken wir die Wettbewerbsfähigkeit der N175/6.X-Turbine und sichern eine zuverlässige Projektabwicklung in zunehmend dynamischen und gleichzeitig chancenreichen Marktumfeldern“, erklärt José Luis Blanco, CEO der Nordex Group.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

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