EQS-News: Nordex Group realisiert 20-MW-Windpark für Continental Reifenwerk in Korbach

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Nordex Group realisiert 20-MW-Windpark für Continental Reifenwerk in Korbach



02.07.2026 / 11:00 CET/CEST

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Nordex erhält Auftrag zur Errichtung von drei Turbinen der neuesten Generation

Continental baut direkte Versorgung mit erneuerbarem Strom weiter aus

Hamburg, 2. Juli 2026. Die Nordex Group hat Ende Juni einen neuen Auftrag aus Deutschland erhalten: Für den Windpark Twistenberg in Nordhessen liefert und errichtet Nordex drei Windenergieanlagen des Typs N175/6.X. Der 20-MW-Windpark wird jährlich rund 55 GWh erneuerbaren Strom erzeugen und damit gemeinsam mit bestehenden Photovoltaikanlagen etwa zwei Drittel des Strombedarfs des Continental-Reifenwerks in Korbach decken. Zum Auftrag gehört außerdem ein 20-jähriger Vollwartungsvertrag für die drei Anlagen.

Besonderes Merkmal des Projekts ist die vorgesehene Direktlieferung des erzeugten Stroms an einen industriellen Großabnehmer: Betreiber und Eigentümer des Windparks wird der Reifenhersteller Continental. Der Windstrom soll künftig einen Teil des Strombedarfs des rund acht Kilometer entfernten Continental-Werks in Korbach decken – einem wichtigen Arbeitgeber in der Region.

Mit dem Projekt baut Continental ihre direkte Versorgung mit erneuerbarem Strom weiter aus. Gleichzeitig leistet die regionale Stromerzeugung einen Beitrag zu mehr Planungssicherheit in der Energieversorgung des Standorts.

Das Projekt Twistenberg wurde von der Verbands-Energie-Werk Gesellschaft für Erneuerbare Energien (VEW) entwickelt, einer Tochterfirma der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH (EWF). Die EWF ist ein regionaler Energieversorger mit kommunalen Wurzeln in Hessen. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Industrie, kommunaler Energiewirtschaft und regionaler Projektentwicklung wird dieses Vorhaben zu einem Vorzeigeprojekt für die Energiewende im industriellen Mittelstand und bei großen Unternehmen.

Der Windpark Twistenberg entsteht im Landkreis Waldeck-Frankenberg in typischer Mittelgebirgslandschaft Nordhessens. Mit einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 6,9 m/s ist der Standort optimal auf die Turbinen des Typs N175/6.X ausgelegt, die speziell für schwächere bis mittlere Windbedingungen entwickelt wurden.

„Gerade in Mittelgebirgsregionen zeigt unsere N175/6.X mit großen Nabenhöhen von 179 Metern ihre Stärke: hohe Erträge bei gleichzeitig effizientem Anlagenbetrieb. In Kombination mit der direkten industriellen Stromnutzung entsteht ein wirtschaftlich wie auch klimapolitisch überzeugendes Gesamtkonzept,“ sagt Karsten Brüggemann, Vice President Region Central der Nordex Group.

Der Start der Tiefbauarbeiten ist für 2026 geplant; die Inbetriebnahme ist etwa anderthalb Jahre spätergeplant.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

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Nordex SE

Felix Losada

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