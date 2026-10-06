Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
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06.10.2026 07:30:03
EQS-News: Nordex Group sichert sich Aufträge über 228 MW in Süd-, Mittel- und Osteuropa
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EQS-News: Nordex SE
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Hamburg, 6. Oktober 2026. Ende September erhielt die Nordex Group mehrere Aufträge zur Lieferung und Errichtung von insgesamt 35 Windenergieanlagen in mehreren europäischen Ländern. Die Anlagen erreichen zusammen eine Gesamtleistung von rund 228 MW. Zudem umfassen die Verträge Serviceleistungen mit Laufzeiten von bis zu 25 Jahren.
Die Namen der Kunden und Projekte werden nicht bekannt gegeben.
Die Anlagen des Typs N175/6.X, N163/6.X und N149/4.X sind optimal auf die Windbedingungen in den jeweiligen Regionen abgestimmt und verbinden hohe Energieerträge mit betrieblicher Flexibilität. Darüber hinaus werden einige Turbinen in der Kaltklima-Ausführung geliefert und mit dem Nordex Advanced Anti-Icing System (AIS) ausgestattet.
Das Anti-Icing System ermöglicht den Anlagen, auch bei Vereisungsbedingungen weiterzulaufen, und reduziert dadurch mögliche verursachte Produktionsverluste um bis zu 80 %. So kann die Stromerzeugung im Winter auf hohem Niveau gehalten werden, insbesondere in Zeiten vergleichsweise hoher Nachfrage und Marktpreise.
Die Nordex Group im Profil
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06.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nordex SE
|Erich-Schlesinger-Straße 50
|18059 Rostock
|Deutschland
|Telefon:
|+49 381 6663 3300
|Fax:
|+49 381 6663 3339
|E-Mail:
|investor-relations@nordex-online.com
|Internet:
|www.nordex-online.com
|ISIN:
|DE000A0D6554
|WKN:
|A0D655
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900HVDYCUWVD0OE76
|EQS News ID:
|2410488
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2410488 06.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Nordex AG
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08:09
|Nordex verbucht Aufträge mit 228 MW Gesamtleistung in Europa (Dow Jones)
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07:30
|EQS-News: Nordex Group secures 228 MW across South, Central and Eastern Europe (EQS Group)
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07:30
|EQS-News: Nordex Group sichert sich Aufträge über 228 MW in Süd-, Mittel- und Osteuropa (EQS Group)
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
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|31.07.26
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|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
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|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
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|05.11.25
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Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|36,72
|-1,24%