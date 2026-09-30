Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
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30.09.2026 07:30:04
EQS-News: Nordex Group sichert sich neue Aufträge über 175 MW in Frankreich, Portugal und Spanien
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EQS-News: Nordex SE
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Hamburg, 30. September 2026. Die Nordex Group hat neue Aufträge über 175 MW aus Frankreich, Portugal und Spanien erhalten. Die Verträge umfassen die Lieferung und Errichtung von 34 Windenergieanlagen sowie mehrjährige Serviceverträge, die eine hohe technische Verfügbarkeit und langfristige Energieproduktion der Turbinen sicherstellen.
Die Namen der Kunden und Windparks werden nicht genannt.
Die Aufträge umfassen acht N175/6.X-Turbinen, vier N163/6.X-Turbinen, vier N149/4.X-Turbinen, neun N133/4800-Turbinen sowie neun N131/3600-Turbinen. Die für die Projekte ausgewählten Anlagentypen spiegeln die unterschiedlichen Windbedingungen und Genehmigungsverfahren in den drei Ländern wider.
Alle Projekte sollen zwischen 2027 und 2028 installiert und in Betrieb genommen werden.
Die Nordex Group im Profil
Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, der Türkei und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.
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30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nordex SE
|Erich-Schlesinger-Straße 50
|18059 Rostock
|Deutschland
|Telefon:
|+49 381 6663 3300
|Fax:
|+49 381 6663 3339
|E-Mail:
|investor-relations@nordex-online.com
|Internet:
|www.nordex-online.com
|ISIN:
|DE000A0D6554
|WKN:
|A0D655
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900HVDYCUWVD0OE76
|EQS News ID:
|2407092
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2407092 30.09.2026 CET/CEST
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