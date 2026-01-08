EQS-News: Nordex Group sichert sich neue Aufträge über insgesamt 246 MW in Spanien

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex Group sichert sich neue Aufträge über insgesamt 246 MW in Spanien



08.01.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 8. Januar 2026. Ende 2025 erhielt die Nordex Group mehrere neue Aufträge von führenden unabhängigen Stromerzeugern in Spanien. Insgesamt wird die Nordex Group 38 Windenergieanlagen verschiedener Typen mit einer Gesamtleistung von 245,8 MW in den Provinzen Teruel, Navarra, Burgos und León installieren.

In der Provinz Teruel werden N163/6.X-Windturbinen sowie eine N175/6.X-Turbine installiert. In Navarra kommen N163/6.X-, N133/4800- und N163/5.X-Anlagen zum Einsatz, während ein Projekt in Burgos mit N149/5.X-Turbinen ausgestattet wird.

Darüber hinaus bestellte Nadara, einer der größten unabhängigen Onshore-Windstromerzeuger (IPP) Europas, zwölf N163/6.X-Turbinen für einen Windpark in der Provinz León. Das Projekt Castillo 1 wird im ersten Quartal 2027 in Betrieb genommen. Der Windpark wird mit 75 MW betrieben und ist das erste Windenergieprojekt von Nadara in Spanien.

„Wir sind stolz darauf, Nadara als neuen Partner in Spanien willkommen zu heißen und ihren Einstieg in den spanischen Windenergiemarkt zu unterstützen“, sagt Francisco Cejudo, Vertriebsleiter Spanien bei der Nordex Group. „Dieses Projekt unterstreicht die Leistungsfähigkeit unserer Delta4000-Plattform und unsere Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Windbedingungen zu liefern. Mit allen neuen Projekten festigt die Nordex Group ihre Präsenz auf dem spanischen Markt weiter, wo wir auch im Jahr 2025 erneut eine führende Position bei Neuaufträgen einnehmen.“

Jeder Auftrag beinhaltet auch einen langfristigen Premium-Servicevertrag, um eine hohe Verfügbarkeit und optimale Energieerträge zu gewährleisten.

Die Namen der weiteren Kunden und der Windparks werden nicht bekannt gegeben.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 – 1141

flosada@nordex-online.com