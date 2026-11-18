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Nordex Group unterzeichnet Rahmenverträge mit Vattenfall für Onshore-Windprojekte in Deutschland und Großbritannien



18.11.2026 / 09:05 CET/CEST

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Hamburg, 18. November 2026. Die Nordex Group hat mit Vattenfall zwei Rahmenverträge für dessen künftige Onshore-Windprojekte in Deutschland und Großbritannien unterzeichnet.



Die Vereinbarungen stärken die langfristige Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen und ermöglichen es der Nordex Group, als Lieferant von Windenergieanlagen ihre Technologie und Projektexpertise frühzeitiger in die Onshore-Windprojekte von Vattenfall einzubringen.



Die Vereinbarungen haben zunächst eine Laufzeit von drei Jahren bis 2029 und können um weitere zwei Jahre verlängert werden. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehen die Abstimmung von Projektanforderungen und Anlagenkonfigurationen, eine stärkere Standardisierung sowie der Austausch von Fachwissen unter anderem zu technologischen Innovationen, Nachhaltigkeit , Lieferketten und operativer Exzellenz.



Diese engere Abstimmung soll eine effiziente Projektentwicklung unterstützen und beiden Unternehmen eine bessere Grundlage für eine vorausschauende Kapazitäts- und Umsetzungsplanung bieten.



„Unsere Rahmenverträge mit Vattenfall in Deutschland und Großbritannien sind ein wichtiger Schritt zur Stärkung unserer langfristigen Zusammenarbeit. Indem wir unsere Technologie und Projektexpertise frühzeitig zusammenführen, können wir wettbewerbsfähige und nachhaltige Lösungen entwickeln, die auf die Anforderungen des jeweiligen Standorts zugeschnitten sind. Die Rahmenverträge schaffen zudem eine solide Grundlage für eine verlässliche Planung und effiziente Umsetzung. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Vattenfall künftige Onshore-Windprojekte in zwei wichtigen europäischen Märkten voranzubringen“, sagt José Luis Blanco, CEO der Nordex Group.



Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 67 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, der Türkei und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.



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Nordex SE

Felix Losada

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