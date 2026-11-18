Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
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18.11.2026 09:05:03
EQS-News: Nordex Group unterzeichnet Rahmenverträge mit Vattenfall für Onshore-Windprojekte in Deutschland und Großbritannien
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EQS-News: Nordex SE
/ Schlagwort(e): Vertrag/Kooperation
Hamburg, 18. November 2026. Die Nordex Group hat mit Vattenfall zwei Rahmenverträge für dessen künftige Onshore-Windprojekte in Deutschland und Großbritannien unterzeichnet.
Die Vereinbarungen stärken die langfristige Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen und ermöglichen es der Nordex Group, als Lieferant von Windenergieanlagen ihre Technologie und Projektexpertise frühzeitiger in die Onshore-Windprojekte von Vattenfall einzubringen.
Die Vereinbarungen haben zunächst eine Laufzeit von drei Jahren bis 2029 und können um weitere zwei Jahre verlängert werden. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehen die Abstimmung von Projektanforderungen und Anlagenkonfigurationen, eine stärkere Standardisierung sowie der Austausch von Fachwissen unter anderem zu technologischen Innovationen, Nachhaltigkeit, Lieferketten und operativer Exzellenz.
Diese engere Abstimmung soll eine effiziente Projektentwicklung unterstützen und beiden Unternehmen eine bessere Grundlage für eine vorausschauende Kapazitäts- und Umsetzungsplanung bieten.
„Unsere Rahmenverträge mit Vattenfall in Deutschland und Großbritannien sind ein wichtiger Schritt zur Stärkung unserer langfristigen Zusammenarbeit. Indem wir unsere Technologie und Projektexpertise frühzeitig zusammenführen, können wir wettbewerbsfähige und nachhaltige Lösungen entwickeln, die auf die Anforderungen des jeweiligen Standorts zugeschnitten sind. Die Rahmenverträge schaffen zudem eine solide Grundlage für eine verlässliche Planung und effiziente Umsetzung. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Vattenfall künftige Onshore-Windprojekte in zwei wichtigen europäischen Märkten voranzubringen“, sagt José Luis Blanco, CEO der Nordex Group.
Die Nordex Group im Profil
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18.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nordex SE
|Erich-Schlesinger-Straße 50
|18059 Rostock
|Deutschland
|Telefon:
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|Fax:
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|Internet:
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|ISIN:
|DE000A0D6554
|WKN:
|A0D655
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900HVDYCUWVD0OE76
|EQS News ID:
|2436812
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2436812 18.11.2026 CET/CEST
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