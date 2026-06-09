Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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09.06.2026 07:30:03

EQS-News: Nordex Group verbucht Neuaufträge über 155 MW in Südeuropa und in der Türkei

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge
Nordex Group verbucht Neuaufträge über 155 MW in Südeuropa und in der Türkei

09.06.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 9. Juni 2026. In den zurückliegenden Wochen hat die Nordex Group in mehreren südeuropäischen Ländern und erneut in der Türkei Neuaufträge mit einem Gesamtvolumen von 155 MW gesichert. Die Verträge umfassen die Lieferung und Errichtung von 34 Windenergieanlagen.

Die Verträge umfassen Turbinen der Delta- und Delta4000-Serie, die jeweils auf die spezifischen Windbedingungen und Standortanforderungen des jeweiligen Projekts ausgelegt sind.

Alle Verträge sind mit mehrjährigen Service- und Wartungsverträgen verbunden, die eine langfristig hohe Betriebsleistung und Verfügbarkeit der Turbinen sicherstellen.

Die Projekte sollen zwischen dem Frühjahr 2027 und Anfang 2028 installiert und in Betrieb genommen werden.

Die Namen der Kunden und der Windparks werden nicht bekannt gegeben.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:
Nordex SE
Felix Losada
Telefon: 040 / 300 30 – 1141
flosada@nordex-online.com

Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:
Nordex SE
Anja Siehler
Telefon: +49 162 3515 334
asiehler@nordex-online.com


09.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nordex SE
Erich-Schlesinger-Straße 50
18059 Rostock
Deutschland
Telefon: +49 381 6663 3300
Fax: +49 381 6663 3339
E-Mail: investor-relations@nordex-online.com
Internet: www.nordex-online.com
ISIN: DE000A0D6554
WKN: A0D655
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2341572

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2341572  09.06.2026 CET/CEST

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