Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
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09.06.2026 07:30:03
EQS-News: Nordex Group verbucht Neuaufträge über 155 MW in Südeuropa und in der Türkei
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EQS-News: Nordex SE
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Hamburg, 9. Juni 2026. In den zurückliegenden Wochen hat die Nordex Group in mehreren südeuropäischen Ländern und erneut in der Türkei Neuaufträge mit einem Gesamtvolumen von 155 MW gesichert. Die Verträge umfassen die Lieferung und Errichtung von 34 Windenergieanlagen.
Die Verträge umfassen Turbinen der Delta- und Delta4000-Serie, die jeweils auf die spezifischen Windbedingungen und Standortanforderungen des jeweiligen Projekts ausgelegt sind.
Alle Verträge sind mit mehrjährigen Service- und Wartungsverträgen verbunden, die eine langfristig hohe Betriebsleistung und Verfügbarkeit der Turbinen sicherstellen.
Die Projekte sollen zwischen dem Frühjahr 2027 und Anfang 2028 installiert und in Betrieb genommen werden.
Die Namen der Kunden und der Windparks werden nicht bekannt gegeben.
Die Nordex Group im Profil
Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.
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09.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nordex SE
|Erich-Schlesinger-Straße 50
|18059 Rostock
|Deutschland
|Telefon:
|+49 381 6663 3300
|Fax:
|+49 381 6663 3339
|E-Mail:
|investor-relations@nordex-online.com
|Internet:
|www.nordex-online.com
|ISIN:
|DE000A0D6554
|WKN:
|A0D655
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2341572
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2341572 09.06.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Nordex AG
|
07:30
|EQS-News: Nordex Group verbucht Neuaufträge über 155 MW in Südeuropa und in der Türkei (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Nordex Group records 155 MW of new orders in Southern Europe and Türkiye (EQS Group)
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|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|Nordex Buy
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|05.06.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
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|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|40,44
|0,40%