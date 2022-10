EQS-News: Nordex SE: Landwind-Gruppe erteilt Nordex Group 82-MW-Auftrag in Deutschland

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex SE: Landwind-Gruppe erteilt Nordex Group 82-MW-Auftrag in Deutschland



19.10.2022 / 07:30 CET/CEST

Hamburg, 19. Oktober 2022. Die Nordex Group hat von der Landwind-Gruppe einen Auftrag über 81,6 MW erhalten. Verteilt auf vier Windparkteile liefert die Nordex Group 12 Anlagen des Typs N163/6.X ins östliche Niedersachsen. Der Auftrag beinhaltet auch einen Premium-Service der Turbinen über eine Laufzeit von 20 Jahren. Unter dem Projektnamen Gevensleben - benannt nach dem niedersächsischen Hauptsitz der Landwind-Gruppe - entstehen die Windparks in den Landkreisen Helmstedt und Wolfenbüttel. Die Inbetriebnahme der Turbinen der 6-MW-Klasse auf Hybridtürmen mit 164 Meter Nabenhöhe ist ab Winter 2023 vorgesehen. Die Anlagen werden anschließend rund 180 Millionen Kilowattstunden grünen Strom produzieren und jährlich bis zu 128.000 Tonnen CO 2 einsparen. Endlich können wir dieses lang geplante Projekt in die Realität umsetzen und einen weiteren Beitrag zur Energiewende leisten. Aufgrund der auf diesen Standort ideal passenden leistungsstarken Turbinen, können wir hier die Energieproduktion verfünffachen. Ein großer Gewinn für unsere Region, der sich in weiteren Arbeitsplätzen, Gewerbesteuern und Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger widerspiegelt, ist sich Alexander Heidebroek, Geschäftsführer der Landwind-Gruppe, sicher. Karsten Brüggemann, Vice President Region Central der Nordex Group, freut sich über den erneuten Vertrauensbeweis der Landwind-Gruppe in die Nordex-Technologie: Wir sind stolz darauf, wiederholt mit der Landwind-Gruppe zusammenzuarbeiten und die Zuverlässigkeit unserer Technologie ein weiteres Mal unter Beweis stellen zu können. Die Turbinen des Typs N163/6.X gehören mit 6,8 MW installierter Nennleistung aktuell zu unseren leistungsstärksten Anlagen. Für unseren langjährigen Partner können wir damit Lösungen anbieten, die auf die spezifischen Bedürfnisse jedes Projekts zugeschnitten sind und gleichzeitig die Energiewende in Deutschland erneut ein gutes Stück voranbringen. Über die Landwind-Gruppe Die Landwind-Gruppe plant, baut und betreut mit über 80 Mitarbeitern, Onshore-Windenergieprojekte in ganz Deutschland. Der Hauptsitz befindet sich in Gevensleben im Landkreis Helmstedt. Die von der Landwind-Gruppe betreuten Windenergieanlagen produzieren jährlich rund 600 Millionen Kilowattstunden Strom. Der zur Unternehmensgruppe gehörende Energieversorger LandStrom bietet neben 100 Prozent Erneuerbarer Energie und klimaneutralem Gas verschiedene Dienstleistungen für Betreiber von Erneuerbaren Energieanlagen an. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Presse:

