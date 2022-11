EQS-News: Nordex SE: Nordex Group gewinnt 48-MW-Auftrag in Polen

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex SE: Nordex Group gewinnt 48-MW-Auftrag in Polen



02.11.2022

Hamburg, 2. November 2022. Wind Energia Sp. z o.o hat der Nordex Group einen Auftrag über die Lieferung und Errichtung von 16 Turbinen des Typs N117/3000 für den 48-MW-Windpark Nozdrzec erteilt. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der im Bereich erneuerbare Energien tätigen Yevuley Shemesh (YVS) Renewable Energy Ltd. mit Sitz in Israel. Der Auftrag umfasst auch den Premium-Service der Anlagen über einen Zeitraum von 20 Jahren. Der Windpark Nozdrzec entsteht im Südosten Polens in der Woiwodschaft Karpatenvorland. Die N117/3000-Anlagen errichtet die Nordex Group ab Sommer 2023 auf Stahlrohrtürmen mit 134 Meter Nabenhöhe. Die Inbetriebnahme der letzten Turbine ist für Ende 2023 vorgesehen. Adam Ofek, CEO von YVS Cerac Management, sagt: "Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung mit Nordex in dieser herausfordernden Zeit ist ein sehr wichtiger Meilenstein für den Erfolg unserer Windparkentwicklung Nozdrzec." Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group: "Es freut uns, dass wir im polnischen Markt weiterhin ungebrochen an Fahrt aufnehmen und jetzt Yevuley Shemesh als neuen Kunden für unsere Nordex-Technologie begrüßen können. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Presse: Nordex SE

Felix Losada

Telefon: +49 (0) 40 30030 1141

flosada@nordex-online.com Ansprechpartner für Investoren:

Nordex SE

Felix Zander

Telefon: +49 1520 9024 029

fzander@nordex-online.com

