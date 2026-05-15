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15.05.2026 08:48:53

EQS-News: NORDWEST Handel AG: Geschäftsvolumen per April annähernd auf Vorjahresniveau

EQS-News: NORDWEST HANDEL AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung
NORDWEST Handel AG: Geschäftsvolumen per April annähernd auf Vorjahresniveau

15.05.2026 / 08:48 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Geschäftsvolumen per 30. April 2026
NORDWEST Handel AG

Geschäftsvolumen per April annähernd auf Vorjahresniveau

Dortmund, 15. Mai 2026

Der Vorstand berichtet über die Entwicklung des Geschäftsvolumens per 30. April 2026 wie folgt:

Per 30. April 2026 erzielte der NORDWEST-Konzern ein Geschäftsvolumen von 1.613,2 Mio. € und lag damit nur marginal unterhalb des Vorjahresniveaus (-0,2 %). Während sich das Geschäftsvolumen im ZR- und Streckengeschäft mit 1.538,1 Mio. € und einem Anstieg von +0,4 % leicht über dem Vorjahr entwickelte, lag das Volumen im Lagergeschäft mit -10,1 % deutlich unter dem Vorjahr. Die Anzahl der an NORDWEST angeschlossenen Fachhandelspartner lag per April bei 1.319. (-2 ggü. 31. Dezember 2025).

Entwicklung des Geschäftsvolumens mit Blick auf die Geschäftsbereiche:

Die Geschäftsbereiche Stahl und Haustechnik sowie TeamFaktor/Services konnten per April jeweils ein Plus gegenüber dem Vorjahr verzeichnen. Mit einem Geschäftsvolumen von 573,8 Mio. € übertraf der Bereich Stahl, aufgrund gestiegener abgesetzter Tonnagemengen, das Vorjahr um +7,4 %. Der Bereich Haustechnik lag per April mit einem Geschäftsvolumen von 124,9 Mio. € leicht über dem Vorjahr (+0,2 %). Auch der Bereich TeamFaktor/Services konnte den Vorjahreswert mit einem Geschäftsvolumen von 427,2 Mio. € und einem Anstieg von +1,6 % übertreffen.

Die Bereiche Bau (-19,5 %) und Handwerk-Industrie (-5,1 %) entwickelten sich per April teils deutlich unter dem Vorjahresniveau. So lag der Bereich Bau im ZR- und Streckengeschäft, insbesondere aufgrund des Verlustes eines großen Fachhandelspartners im ZR-Geschäft in der zweiten Jahreshälfte 2025, mit -21,2 % unterhalb des Vorjahres, während sich das Lagergeschäft mit +6,6 % positiv entwickelte. Im Bereich Handwerk-Industrie war die Entwicklung sowohl im ZR- und Streckengeschäft (-3,8 %) als auch im Lagergeschäft (-11,5 %) deutlich rückläufig. Auch hier resultierte die negative Entwicklung insbesondere aus dem Verlust eines großen Fachhandelspartners innerhalb der ersten Jahreshälfte 2025.

Die Konzern-Zwischenmitteilung per 31. März 2026 wurde am 12. Mai 2026 auf der NORDWEST-Homepage www.nordwest.com im Bereich Investor Relations/Finanzberichte veröffentlicht. Die diesjährige Hauptversammlung findet am 20. Mai 2026 in Dortmund statt. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der NORDWEST-Homepage www.nordwest.com im Bereich Investor Relations/ Hauptversammlung.

NORDWEST Handel AG
Der Vorstand
 

 

 

 

Über die NORDWEST Handel AG:

Die NORDWEST Handel AG mit Sitz in Dortmund gehört seit 1919 zu den leistungsstärksten Verbundunternehmen des Produktionsverbindungshandels (PVH). Die Kernaufgaben des Verbandes zur Unterstützung der 1.319 Fachhandelspartner aus den Bereichen Stahl, Bau-Handwerk-Industrie und Sanitär- und Heizungstechnik (Haustechnik) liegen in der Bündelung der Einkaufsvolumina, der Zentralregulierung, einem starken Zentrallager sowie in umfangreichen Dienstleistungen. NORDWEST ist auch in Europa, insbesondere in den Schwerpunktländern Österreich, Schweiz, Spanien, Frankreich, Polen sowie Benelux aktiv.

 


Kontakt:

 

15.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: NORDWEST Handel AG
Robert-Schuman-Straße 17
44263 Dortmund
Deutschland
Telefon: +49 231 2222-3001
Fax: +49 231 2222-3099
E-Mail: ir@nordwest.com
Internet: www.nordwest.com
ISIN: DE0006775505
WKN: 677550
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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