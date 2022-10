EQS-News: NORDWEST Handel AG: Weiter auf Wachstumskurs

EQS-News: NORDWEST HANDEL AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

NORDWEST Handel AG: Weiter auf Wachstumskurs



11.10.2022 / 11:39 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Geschäftsvolumen per 30.09.2022

NORDWEST Handel AG Weiter auf Wachstumskurs Dortmund, 11.10.2022 Der Vorstand berichtet über die Entwicklung des Geschäftsvolumens per 30.09.2022 wie folgt: Mit einem Geschäftsvolumen von 4.564,1 Mio. EUR, und damit einem Anstieg von 24,5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum, ist die NORDWEST Handel AG auch per September 2022 weiter auf Wachstumskurs. Ein wichtiger Baustein dieser Entwicklung ist die vertrauensvolle, konzentrationsfördernde Zusammenarbeit mit den angeschlossenen Fachhandelspartnern, deren Anzahl im aktuellen Berichtszeitraum auf nunmehr 1.245 steigt. Ebenfalls hervorzuheben ist, dass sich die positive Entwicklung des Geschäftsvolumens weiter über alle Geschäftsarten erstreckt. Die Entwicklung im Zentralregulierungsgeschäft (+24,0%) und Streckengeschäft (+31,7%) ist dabei insbesondere auf ein deutlich gestiegenes Preisniveau sowie auf den Anstieg der abgesetzten Tonnage im Geschäftsbereich Stahl zurückzuführen. Im Lagergeschäft wird mit einem Geschäftsvolumen von 175,6 Mio. EUR der Vorjahreswert um 11,9% übertroffen. Entwicklung des Geschäftsvolumens mit Blick auf die Geschäftsbereiche: Per September 2022 entwickeln sich weiterhin alle Geschäftsbereiche im Vergleich zum Vorjahreszeitraum positiv. Dabei hebt sich insbesondere der Geschäftsbereich Stahl ab. Hier sorgen weiterhin massive Preiserhöhungen sowie die Ausweitung der Tonnagemenge für einen deutlichen Anstieg des Geschäftsvolumens. Mit 2.223,6 Mio. EUR wird der Vorjahreswert um 46,3% deutlich übertroffen. Im Kerngeschäftsbereich Bau-Handwerk-Industrie steigern sich sowohl der Bereich Bau mit einem Geschäftsvolumen von 392,0 Mio. EUR (+9,3%) als auch der Bereich Handwerk-Industrie mit einem Geschäftsvolumen von 753,2 Mio. EUR (+8,3%) weiter deutlich. Hervorzuheben ist dabei in beiden Bereichen die Entwicklung im Lagergeschäft. Mit einem Anstieg von 10,7% im Bereich Bau und 11,5% im Bereich Handwerk-Industrie werden hier zweistellige Wachstumsraten erzielt. Der Geschäftsbereich Haustechnik setzt die positive Entwicklung ebenfalls weiter fort. Mit einem Geschäftsvolumen von 219,2 Mio. EUR, und damit einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr von 9,5%, kann der Bereich überzeugen. Auch hier ist insbesondere die Entwicklung im Lagergeschäft hervorzuheben. Mit einem Volumen von 18,6 Mio. EUR kann der Vorjahreswert um deutliche 17,8% übertroffen werden. Der Bereich TeamFaktor/Services steigert sein Geschäftsvolumen auf jetzt 976,1 Mio. EUR und liegt damit 9,4% über dem bereits sehr guten Vorjahreswert. Die Konzern-Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres 2022 wird voraussichtlich am 15.11.2022 auf der NORDWEST-Homepage www.nordwest.com im Bereich Investor Relations/Finanzberichte veröffentlicht. NORDWEST Handel AG

Der Vorstand

Über die NORDWEST Handel AG: Die NORDWEST Handel AG mit Sitz in Dortmund gehört seit 1919 zu den leistungsstärksten Verbundunternehmen des Produktionsverbindungshandels (PVH). Die Kernaufgaben des Verbandes zur Unterstützung der 1.245 Fachhandelspartner aus den Bereichen Stahl, Bau-Handwerk-Industrie und Sanitär- und Heizungstechnik (Haustechnik) liegen in der Bündelung der Einkaufsvolumina, der Zentralregulierung, einem starken Zentrallager sowie in umfangreichen Dienstleistungen. NORDWEST ist auch in Europa, insbesondere in den Schwerpunktländern Österreich, Schweiz, Frankreich, Polen sowie Benelux aktiv.

Kontakt:



Kontakt:

11.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com