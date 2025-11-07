EQS-News: Northern Data Group gibt Verkauf ihrer historischen Beteiligung an Lancium Inc. bekannt

ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

WKN DE: A0SMU8 / ISIN: DE000A0SMU87

07.11.2025 20:07:53

Northern Data Group gibt Verkauf ihrer historischen Beteiligung an Lancium Inc. bekannt

EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Verkauf/Verkauf
Northern Data Group gibt Verkauf ihrer historischen Beteiligung an Lancium Inc. bekannt

07.11.2025 / 20:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Northern Data Group gibt Verkauf ihrer historischen Beteiligung an Lancium Inc. bekannt

 

Frankfurt – 7. November 2025 – Die Northern Data AG (ETR: NB2) (“Northern Data Group” oder “Northern Data”), hat heute den Verkauf ihrer historischen Beteiligung an Lancium Inc. für einen Gesamterlös von USD 30 Mio. bekanntgegeben.

Die Beteiligung an Lancium Inc. wurde 2020 mit Anschaffungskosten in Höhe von EUR 1,4 Mio. ausgewiesen (USD 1,7 Mio.).

 

Über Northern Data Group:

Die Northern Data AG (ETR: NB2) ist ein führender Anbieter von Full-Stack-Lösungen für Künstliche Intelligenz und High Performance Computing (HPC). Das Unternehmen nutzt ein Netzwerk hochdichter, flüssiggekühlter, GPU-basierter Technologien, um die innovativsten Unternehmen weltweit zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns leidenschaftlich für das Potenzial von HPC als Motor technologischer und gesellschaftlicher Transformation ein.

Northern Data betreibt über seine Tochtergesellschaft Taiga Cloud einen der größten GPU-Cluster Europas. Das Tochterunternehmen Ardent Data Centers verfügt über ein Netzwerk von eigenen und Colocation-Rechenzentren auf der ganzen Welt. Northern Data hat Zugang zu modernsten Chips und Hardware für maximale Leistung und Effizienz. Unsere Kunden profitieren in jeder Phase von der Expertise unserer erstklassigen Technologen und Ingenieure für eine schnelle und flexible Implementierung. Weitere Informationen finden Sie unter  northerndata.de.

 

Investor Relations:

Jose Cano

Vice President, Investor Relations

E-Mail: ir@northerndata.de

 

 


07.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Northern Data AG
An der Welle 3
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 34 87 52 25
E-Mail: info@northerndata.de
Internet: www.northerndata.de
ISIN: DE000A0SMU87
WKN: A0SMU8
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2226304

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2226304  07.11.2025 CET/CEST

