EQS-News: Northern Data Group kündigt Wechsel des CFO in Beraterfunktion an

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Northern Data Group kündigt Wechsel des CFO in Beraterfunktion an



28.05.2026 / 07:30 CET/CEST

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Northern Data Group kündigt Wechsel des CFO in Beraterfunktion an



Frankfurt am Main – 28. Mai 2026 – Northern Data AG (ETR: NB2) („Northern Data Group“ oder „die Gruppe“), ein führender Anbieter von KI und High-Performance Computing (HPC)-Lösungen, gibt heute bekannt, dass Elliot Jordan als Group Chief Financial Officer zurücktritt. Sein Ausscheiden wird zum 31. Mai 2026 wirksam.

Elliot wird weiterhin in beratender Funktion mit der Northern Data Group zusammenarbeiten, um die Kontinuität der Finanzoperationen sowie den laufenden Unternehmenszusammenschluss der Gruppe mit Rumble zu unterstützen.

John Hoffman, Co-CEO der Northern Data Group, erklärte:

„Elliot hat während einer wichtigen Wachstumsphase des Unternehmens einen bedeutenden Beitrag geleistet. Unter seiner finanziellen Führung hat die Gruppe ihre Position gestärkt und eine solide Grundlage für die Zukunft geschaffen. Wir sind dankbar für sein Engagement und seinen Einsatz. Während wir unsere Zusammenarbeit mit Rumble weiter vorantreiben, bauen wir auf den Fortschritten auf, die während seiner Amtszeit erzielt wurden. Wir danken Elliot für seinen Beitrag und wünschen ihm für die Zukunft weiterhin viel Erfolg.“

Über Northern Data Group:

Northern Data AG (ETR: NB2) ist ein führender Anbieter von Full-Stack-Lösungen für Künstliche Intelligenz und High Performance Computing (HPC). Das Unternehmen nutzt ein Netzwerk hochdichter, flüssiggekühlter, GPU-basierter Technologien, um die innovativsten Unternehmen weltweit zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns leidenschaftlich für das Potenzial von HPC als Motor technologischer und gesellschaftlicher Transformation ein.

Northern Data betreibt über seine Tochtergesellschaft Taiga Cloud einen der größten GPU-Cluster Europas. Das Tochterunternehmen Ardent Data Centers verfügt über rund 250 MW installierte oder bis 2027 in Betrieb gehende Leistungskapazität an acht globalen Rechenzentrumsstandorten. Northern Data hat Zugang zu modernsten Chips und Hardware für maximale Leistung und Effizienz. Unsere Kunden profitieren in jeder Phase von der Expertise unserer erstklassigen Technologen und Ingenieure für eine schnelle und flexible Implementierung. Weitere Informationen finden Sie unter northerndata.de.

Investor Relations:

Jose Cano

Vice President, Investor Relations

E-Mail: ir@northerndata.de