EQS-News: Notice to holders of the MTU Aero Engines AG (the “Issuer”) €600 million 0.000% Convertible Bonds Due 2033 (the “Bonds”)

08.05.2026 10:48:23

EQS-News: MTU Aero Engines AG / Key word(s): Bond
Notice to holders of the MTU Aero Engines AG (the “Issuer”) €600 million 0.000% Convertible Bonds Due 2033 (the “Bonds”)

Notice to holders of the

 

MTU Aero Engines AG (the “Issuer”)

€600 million 0.000% Convertible Bonds Due 2033 (the “Bonds”)

 

 

WKN: A46Z7S

ISIN: DE000A46Z7S3

 

 

 

Capitalised terms not otherwise defined in this notice shall have the meaning given to them in the Terms and Conditions of the Bonds

 

 

Pursuant to the Terms and Conditions of the Bonds, notice is hereby given to Bondholders that, as a result of the distribution on 12 May 2026 of a Cash Dividend of €3.60 per Ordinary Share, in accordance with §10(e), the Calculation Agent has determined that the Conversion Price has been adjusted from €578.2891 to €571.4581, effective 8 May 2026.

 

 

Munich, 8 May 2026

 

MTU Aero Engines AG

The Executive Board

 


Language: English
Company: MTU Aero Engines AG
Dachauer Straße 665
80995 München
Germany
Phone: +49 (0)89 14 89-4787
Fax: +49 (0)89 14 89-95583
E-mail: Thomas.Franz@mtu.de
Internet: www.mtu.de
ISIN: DE000A0D9PT0
WKN: A0D9PT
Indices: DAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2324000

 
