MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
08.05.2026 10:48:23
EQS-News: Notice to holders of the MTU Aero Engines AG (the “Issuer”) €600 million 0.000% Convertible Bonds Due 2033 (the “Bonds”)
EQS-News: MTU Aero Engines AG
/ Key word(s): Bond
Notice to holders of the
MTU Aero Engines AG (the “Issuer”)
€600 million 0.000% Convertible Bonds Due 2033 (the “Bonds”)
WKN: A46Z7S
ISIN: DE000A46Z7S3
Capitalised terms not otherwise defined in this notice shall have the meaning given to them in the Terms and Conditions of the Bonds
Pursuant to the Terms and Conditions of the Bonds, notice is hereby given to Bondholders that, as a result of the distribution on 12 May 2026 of a Cash Dividend of €3.60 per Ordinary Share, in accordance with §10(e), the Calculation Agent has determined that the Conversion Price has been adjusted from €578.2891 to €571.4581, effective 8 May 2026.
Munich, 8 May 2026
MTU Aero Engines AG
The Executive Board
08.05.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|MTU Aero Engines AG
|Dachauer Straße 665
|80995 München
|Germany
|Phone:
|+49 (0)89 14 89-4787
|Fax:
|+49 (0)89 14 89-95583
|E-mail:
|Thomas.Franz@mtu.de
|Internet:
|www.mtu.de
|ISIN:
|DE000A0D9PT0
|WKN:
|A0D9PT
|Indices:
|DAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2324000
|End of News
|EQS News Service
2324000 08.05.2026 CET/CEST
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|04.05.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|01.05.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
