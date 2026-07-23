Novem Gruppe Aktie
WKN DE: A3CSWZ / ISIN: LU2356314745
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23.07.2026 09:00:04
EQS-News: Novem Group S.A.: Einladung zur Präsentation der Q1 2026/27 Ergebnisse am 30. Juli 2026
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EQS-News: Novem Group S.A.
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Konferenz
Novem Group S.A.: Einladung zur Präsentation der Q1 2026/27 Ergebnisse am 30. Juli 2026
Luxemburg, 23. Juli 2026 – Die Novem Group S.A. lädt Investoren und Analysten zur Telefonkonferenz am 30. Juli 2026 von 14:00 bis 15:00 Uhr MESZ ein. Markus Wittmann (CEO) und Benjamin Retzer (CFO) werden die Ergebnisse des ersten Quartals 2026/27 (April bis Juni 2026) präsentieren und im Anschluss für eine Frage-und-Antwort-Runde zur Verfügung stehen.
Die Veranstaltung kann über den folgenden Link im Audio-Webcast wiedergegeben werden:
https://www.webcast-eqs.com/novem20260730
https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=3465287&linkSecurityString=a4c5e5404
Bitte beachten Sie, dass Sie ausschließlich über die Telefonkonferenz Fragen stellen können. Nachdem Sie sich für die Telefonkonferenz angemeldet haben, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit individuellen Einwahldaten.
Die Zwischenmitteilung und die Präsentation sowie eine begleitende Pressemitteilung stehen am 30. Juli 2026 um 09:00 Uhr MESZ auf der Investor Relations Website zur Verfügung.
Über Novem
Novem mit Hauptsitz in Luxemburg ist ein Entwickler und Anbieter von exklusiven Zierteilen und dekorativen Funktionselementen für die Mobilität. Als global führendes Unternehmen für hochwertige Fahrzeuginnenraumausstattung überträgt Novem seine Expertise auch auf Komponenten im Exterieur und diversifiziert sein Portfolio weiter in angrenzende Mobilitätssegmente. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden globalen Kundenstamm einschließlich aller weltweit führenden Premium-Automobilhersteller unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Slowenien, Tschechien, Honduras, Mexiko, den USA und China kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt etwa 4.100 Mitarbeitende an 11 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2025/26 einen Umsatz von knapp €511 Millionen.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.novem.com.
Kontakt Investor Relations
Sophie Badura
23.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Novem Group S.A.
|19, rue Edmond Reuter
|L-5326 Contern
|Luxemburg
|ISIN:
|LU2356314745
|WKN:
|A3CSWZ
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
|LEI Code:
|222100KIY63U7PV8N251
|EQS News ID:
|2369296
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2369296 23.07.2026 CET/CEST
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