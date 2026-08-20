Novem Gruppe Aktie

Novem Gruppe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CSWZ / ISIN: LU2356314745

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.08.2026 13:10:04

EQS-News: Novem Group S.A.: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu

EQS-News: Novem Group S.A. / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Novem Group S.A.: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu

20.08.2026 / 13:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Novem Group S.A.: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu

Luxemburg, 20. August 2026 – Die Aktionärinnen und Aktionäre der Novem Group S.A. stimmten mit großer Mehrheit allen Tagesordnungspunkten auf der heutigen Hauptversammlung zu. Insgesamt waren auf der Hauptversammlung 89,0% des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten.

In Übereinstimmung mit dem Vorschlag des Management Boards wird die Gruppe für das Geschäftsjahr 2025/26 keine Dividende ausschütten, da die vertraglichen Vereinbarungen des im April 2026 verlängerten Konsortialkredits bestimmte Bedingungen enthalten, unter anderem hinsichtlich der Ausschüttung von Dividenden während der Laufzeit der Kreditfazilitäten.

Die Abstimmungsergebnisse sind auf der Investor Relations Webseite unter Corporate Governance/Hauptversammlung verfügbar.

About Novem

Novem mit Hauptsitz in Luxemburg ist ein Entwickler und Anbieter von exklusiven Zierteilen und dekorativen Funktionselementen für die Mobilität. Als global führendes Unternehmen für hochwertige Fahrzeuginnenraumausstattung überträgt Novem seine Expertise auch auf Komponenten im Exterieur und diversifiziert sein Portfolio weiter in angrenzende Mobilitätssegmente. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden globalen Kundenstamm einschließlich aller weltweit führenden Premium-Automobilhersteller unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Slowenien, Tschechien, Honduras, Mexiko, den USA und China kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt etwa 4.100 Mitarbeitende an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2025/26 einen Umsatz von knapp €511 Millionen. 

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.novem.com.

Kontakt Investor Relations Pressekontakt
Sophie Badura Isabel Henninger
Investor Relations Manager Telefon: +49 174 940 9955
Telefon: +49 9205 18 1676 E-Mail: isabel.henninger@kekstcnc.com
E-Mail: investor.relations@novem.com  

20.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Novem Group S.A.
19, rue Edmond Reuter
L-5326 Contern
Luxemburg
ISIN: LU2356314745
WKN: A3CSWZ
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
LEI Code: 222100KIY63U7PV8N251
EQS News ID: 2386328

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2386328  20.08.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Novem Gruppe

mehr Nachrichten

Analysen zu Novem Gruppe

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Novem Gruppe 2,34 -2,50% Novem Gruppe

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.08.26 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
20.08.26 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen