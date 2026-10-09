Novem Gruppe Aktie

Novem Gruppe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CSWZ / ISIN: LU2356314745

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.10.2026 16:30:03

EQS-News: Novem Group S.A.: Veränderungen im Vorstand

EQS-News: Novem Group S.A. / Schlagwort(e): Personalie
Novem Group S.A.: Veränderungen im Vorstand

09.10.2026 / 16:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Novem Group S.A.: Veränderungen im Vorstand

Luxemburg, 09. Oktober 2026 – Der Aufsichtsrat der Novem Group S.A. hat dem Antrag von Florian Sandner entsprochen, sein Amt als Chief Operating Officer (COO) vorzeitig und auf eigenen Wunsch niederzulegen.

Seine bisherigen Verantwortungsbereiche werden auf die verbleibenden Vorstandsmitglieder verteilt.

Der Aufsichtsrat der Novem Group S.A. bedauert die Entscheidung von Florian Sandner und spricht ihm seinen ausdrücklichen Dank für die erfolgreiche gemeinsame Zusammenarbeit in den letzten Jahren aus.

About Novem

Novem mit Hauptsitz in Luxemburg ist ein Entwickler und Anbieter von exklusiven Zierteilen und dekorativen Funktionselementen für die Mobilität. Als global führendes Unternehmen für hochwertige Fahrzeuginnenraumausstattung überträgt Novem seine Expertise auch auf Komponenten im Exterieur und diversifiziert sein Portfolio weiter in angrenzende Mobilitätssegmente. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden globalen Kundenstamm einschließlich aller weltweit führenden Premium-Automobilhersteller unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Slowenien, Tschechien, Honduras, Mexiko, den USA und China kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt etwa 4.100 Mitarbeitende an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2025/26 einen Umsatz von knapp €511 Millionen. 

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.novem.com.

Kontakt Investor Relations Pressekontakt
Sophie Badura Isabel Henninger
Manager Communications & Telefon: +49 174 940 9955
Investor Relations E-Mail: isabel.henninger@kekstcnc.com
Telefon: +49 9205 18 1676  
E-Mail: investor.relations@novem.com  

09.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Novem Group S.A.
19, rue Edmond Reuter
L-5326 Contern
Luxemburg
ISIN: LU2356314745
WKN: A3CSWZ
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
LEI Code: 222100KIY63U7PV8N251
EQS News ID: 2413448

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2413448  09.10.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Novem Gruppe

mehr Nachrichten

Analysen zu Novem Gruppe

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Novem Gruppe 2,02 2,02% Novem Gruppe

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen