EQS-News: Novem Group S.A.: Vorläufige Ergebnisse 2025/26 von gedämpftem Marktumfeld gezeichnet

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Novem Group S.A.: Vorläufige Ergebnisse 2025/26 von gedämpftem Marktumfeld gezeichnet



28.05.2026 / 09:00 CET/CEST

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Novem Group S.A.: Vorläufige Ergebnisse 2025/26 von gedämpftem Marktumfeld gezeichnet

GJ 2025/26 Umsatz von €510,9 Millionen, -5,6% unter GJ 2024/25

Adj. EBIT 1 von €31,8 Millionen, -35,0% unter Vorjahr

von €31,8 Millionen, -35,0% unter Vorjahr GJ 2025/26 Free Cash Flow 1 von €48,1 Millionen, 68,9% über Vorjahr

von €48,1 Millionen, 68,9% über Vorjahr Zunehmender Protektionismus, Zölle und makroökonomische Unsicherheiten weiterhin belastend

Luxemburg, 28. Mai 2026 – Die Novem Group S.A. hat heute ihre vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025/26 einschließlich der Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht. In den vergangenen 12 Monaten erwirtschaftete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von €510,9 Millionen und lag damit -5,6% unter dem Vorjahresniveau.

Leichtes Umsatzwachstum gestützt durch vorteilhaftes Vorseriengeschäft

Im vierten Quartal 2025/26 betrug der Gesamtumsatz €138,6 Millionen und stieg damit um 0,4% gegenüber dem Vorjahr an. Der Serienumsatz belief sich auf €112,1 Millionen und fiel -5,4% unter den Vorjahreswert, vor allem wegen anhaltend schwacher Kundenabrufe. Der Umsatz aus der Vorserie (Tooling) von €26,4 Millionen lag hingegen mit 36,3% deutlich über dem Vorjahr aufgrund eines günstigen Timings der Projektabschlüsse. Wie im Vorquartal wurde der Umsatz durch negative Währungseffekte belastet. Bei konstanten Wechselkursen läge der Umsatz in Q4 2025/26 um €6,3 Millionen oder 4,5% höher. Aus Regionensicht zeigte Europa (€+10,5 Millionen gegenüber VJ) einen deutlichen Umsatzanstieg, gestützt von einem starken Vorseriengeschäft aufgrund einiger Projektabschlüsse. In Americas (€-8,8 Millionen gegenüber VJ) blieb die Umsatzentwicklung wegen des schwachen Umsatzes sowohl in der Serie als auch der Vorserie hinter dem Vorjahr zurück. Ebenso war der Umsatz in Asien (€-1,1 Millionen gegenüber VJ) aufgrund eines ungünstigen Toolings negativ beeinträchtigt, während das Seriengeschäft stabil auf Vorjahresniveau blieb.

Das Adj. EBIT von €9,6 Millionen verringerte sich im vierten Quartal um -24,3% verglichen zum Vorjahr, übersetzte sich aber in eine solide Gewinnmarge1 von 7,0% (VJ: 9,2%). Wie erwartet war Q4 2025/26 das profitabelste Quartal des Geschäftsjahres, gestützt durch ein starkes Vorseriengeschäft sowie umgesetzten Initiativen zur Kostensenkung, einschließlich der Kurzarbeit in Deutschland. Allerdings wurde das Ergebnis durch die weiterhin schwache Nachfrage, insbesondere in Europa und Americas, und die daraus resultierende unzureichende Kostendeckung belastet. Vor dem Hintergrund des weitgehend abgeschlossenen Freiwilligenprogramms in Deutschland wird künftig eine verbesserte Kostenstruktur erwartet.

Erfolgreiche Verlängerung des Konsortialkredits und solider Auftragseingang

Ende April 2026 sicherte sich Novem die Verlängerung des bestehenden Konsortialkredits bei zugleich reduziertem Volumen der Verbindlichkeiten und bekräftigt damit das klare Bekenntnis zu Entschuldung und finanzieller Stabilität. Zudem wurde im Geschäftsjahr 2025/26 ein solider Auftragseingang, einschließlich neuer Aufträge in China sowie zusätzlichen Geschäfts mit bestehenden Kunden, von über €60 Millionen erzielt.

Robuster Free Cash Flow auf Gesamtjahressicht

Eine zentrale Stärke im Geschäftsjahr 2025/26 war die starke Cash-Generierung. Trotz eines schwächeren Free Cash Flow von €9,7 Millionen (VJ: €26,6 Millionen) im vierten Quartal erhöhte sich der Free Cash Flow für das Geschäftsjahr 2025/26 von €28,5 Millionen im Vorjahr auf €48,1 Millionen und verbesserte sich damit deutlich um knapp 70% trotz herausfordernder Marktbedingungen.

Die Investitionen1 in Höhe von €4,6 Millionen im vierten Quartal 2025/26 blieben nahezu auf gleichem Niveau wie im Vorjahr (VJ: €4,5 Millionen). Im Geschäftsjahr 2025/26 wurden Investitionen von €12,4 Millionen getätigt, was sich in eine zugrunde liegende Investitionsquote von 2,4% übersetzte.

Stabiler Nettoverschuldungsgrad

Zum 31. März 2026 erhöhte sich das Gesamtumlaufvermögen1 von €132,1 Millionen um 6,7% im Vergleich zum Vorjahr. Die Abweichung von €-8,3 Millionen resultierte primär aus niedrigeren Verbindlichkeiten und höheren Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die Bruttofinanzverschuldung1 von €287,3 Millionen fiel um €-11,1 Millionen unter den Vorjahreswert (31. März 2025: €298,3 Millionen). Zum 31. März 2026 betrug die Nettofinanzverschuldung1 €112,1 Millionen und verringerte sich verglichen zum Vorjahr (€148,2 Millionen). Der Nettoverschuldungsgrad1 in Höhe von 1,8x Adj. EBITDA1 zeigte sich im Vergleich zum Vorjahresniveau (1,8x) unverändert.

Eine ergänzende Präsentation zu den vorläufigen Ergebnissen des Geschäftsjahres 2025/26 finden Sie auf der Investor Relations Website unter Berichte & Präsentationen. Diese Pressemitteilung enthält ungeprüfte Finanzinformationen, die Änderungen unterliegen können. Die endgültigen Zahlen und der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025/26 werden am 25. Juni 2026 auf der Investor Relations Website des Unternehmens veröffentlicht.

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1 Für die Definition/Berechnung der verwendeten alternativen Leistungskennzahlen verweist Novem auf das Glossar in der entsprechenden Präsentation zu den vorläufigen Ergebnissen des Geschäftsjahres 2025/26, welche auf der Investor Relations Website unter Berichte & Präsentationen zu finden ist.

Über Novem

Novem mit Hauptsitz in Luxemburg ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Zierteilen und dekorativen Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum für die Premium-Automobilindustrie. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden Kundenstamm einschließlich aller weltweit führenden Premium-Automobilhersteller unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Slowenien, Tschechien, Honduras, Mexiko, den USA und China kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt etwa 4.500 Mitarbeitende an 11 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von mehr als €541 Millionen.

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