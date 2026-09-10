INTERSHOP Communications Aktie

INTERSHOP Communications für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A25421 / ISIN: DE000A254211

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.09.2026 09:33:44

EQS-News: Nüßing setzt digitale Beschaffungsplattform für den technischen Großhandel mit Intershop um

EQS-News: INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vertrag
Nüßing setzt digitale Beschaffungsplattform für den technischen Großhandel mit Intershop um

10.09.2026 / 09:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Nüßing setzt digitale Beschaffungsplattform für den technischen Großhandel mit Intershop um

  • Fachgroßhändler ersetzt seine bisherige, selbst entwickelte Commerce-Lösung durch die Intershop Commerce Plattform
  • individuelle Funktionen und branchenspezifische Konfiguratoren werden auf die neue Plattform überführt und gezielt weiterentwickelt
  • geplantes Mitarbeiterportal soll Innen- und Außendienst stärker in digitale Bestell- und Beratungsprozesse einbinden
     

Jena, 10. September 2026 – Die Intershop Communications AG, global agierender Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen für Hersteller, Großhandel und Verbundgruppen, gewinnt mit Nüßing einen weiteren Kunden aus dem technischen Großhandel. Der Fachgroßhändler für Fenster-, Tür- und Möbeltechnik sowie Werkzeuge und Arbeitsmittel migriert auf die Intershop Commerce Plattform, um seinen bestehenden Online-Shop zu einer modernen Beschaffungsplattform inklusive Kunden- und Mitarbeiterportal weiterentwickeln zu können.

Mit dem Plattformwechsel soll die technologische Basis des digitalen Geschäfts zukunftsfähig aufgestellt und gleichzeitig der interne Entwicklungs- und Wartungsaufwand reduziert werden. Der bisherige Online-Shop basiert auf einer zugekauften Codebasis und wurde über Jahre mit zahlreichen individuellen, selbst entwickelten Funktionen an Kunden- und Branchenanforderungen angepasst. Diese hohe Individualisierung bietet Nüßing wichtige Differenzierungsmerkmale, bindet jedoch zugleich interne Ressourcen für Betrieb, Wartung und Fehlerbehebung. Auf Basis der Intershop Commerce Plattform sollen sich die eigenen Entwicklungsressourcen künftig stärker auf neue Funktionen und Services konzentrieren können.

„Mit unserem heutigen Online-Shop verfügen wir bereits über eine leistungsfähige digitale Lösung mit umfangreichen Funktionen, die über Jahre hinweg kontinuierlich weiterentwickelt wurde und von unseren Kunden täglich genutzt wird. Den bereits eingeschlagenen Weg vom Online-Shop hin zu einer umfassenden Beschaffungsplattform wollen wir konsequent fortsetzen. Mit Intershop haben wir dafür einen Partner gewählt, der uns die technologische Basis bietet, Bewährtes zu erhalten, bestehende Funktionen und Services gezielt auszubauen und neue Mehrwerte für unsere Kunden zu schaffen“, sagt Tobias Küpers, Digitale Services bei Nüßing. „Dabei verstehen wir die Weiterentwicklung unserer digitalen Plattform vor allem als Unterstützung unseres Kerngeschäfts: dem kundenorientierten Produktionsverbindungshandel. Unser Anspruch ist es, persönliche Beratung, effiziente Prozesse und leistungsfähige digitale Services so miteinander zu verbinden, dass für unsere Kunden echte Mehrwerte in der täglichen Beschaffung entstehen.“


Branchenexpertise und Flexibilität überzeugen

Bei der Auswahl der neuen Commerce-Plattform waren für Nüßing neben einer leistungsfähigen technologischen Basis vor allem umfassende B2B-Expertise, Flexibilität für individuelle Anforderungen, ein lösungsorientierter Implementierungsansatz sowie eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und offene Kommunikation auf Augenhöhe entscheidend. Intershop verfügt über langjährige Erfahrung im technischen Großhandel und im Produktionsverbindungshandel. Auch das E/D/E (Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler), dem Nüßing als Mitglied angeschlossen ist, setzt für seine E-Commerce-Lösung SHOPcloud360 auf die Intershop Commerce Plattform. Damit konnte Intershop sowohl technologisch als auch mit einem tiefen Verständnis für die besonderen Anforderungen der Branche überzeugen.

Bei der Implementierung setzt Nüßing auf eine Kombination aus bewährten Funktionen und individueller Weiterentwicklung. Individuelle Funktionen des bisherigen Online-Shops werden auf die neue Intershop-Plattform überführt und künftig gezielt weiterentwickelt. Dazu zählen unter anderem branchenspezifische Anwendungen wie ein Fensterbankkonfigurator, mit dem Kunden Produkte passgenau für ihren jeweiligen Anwendungsfall konfigurieren können.

„Die Digitalisierung im technischen Großhandel lebt davon, bestehende Stärken mit neuen Möglichkeiten zu verbinden. Nüßing bringt eine klare Vorstellung davon mit, wie digitale Services künftig Kunden und Vertrieb noch besser unterstützen können. Wir freuen uns darauf, diese Vision gemeinsam in die Praxis umzusetzen“, sagt Peter Dietrich, VP Sales DACH bei Intershop.


Mitarbeiterportal soll Vertrieb und Kunden enger verzahnen

Mit der Migration auf die Intershop Commerce Plattform baut Nüßing sein digitales Angebot schrittweise weiter aus. Ein zentraler Baustein ist dabei auch ein Mitarbeiterportal, das Innen- und Außendienst künftig im täglichen Kundenkontakt unterstützen soll. Mitarbeiter sollen über die Plattform auf relevante Produkt-, Kunden- und Bestellinformationen zugreifen und gemeinsam mit Kunden Bestellungen erfassen können.

Damit verbindet Nüßing persönliche Beratung mit digitalen Prozessen und schafft die Grundlage dafür, Kunden und Vertriebsmitarbeiter künftig über eine gemeinsame Plattform noch enger zusammenzubringen.

 
 

Über die Nüßing GmbH:

Die Nüßing GmbH ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 600 Mitarbeitern an 18 Standorten in Deutschland. Als Vollsortimenter werden seit mehr als 55 Jahren Kunden aus Industrie, Handwerk und Kommunen in den Bereichen Beschlagsysteme für Fenster, Tür und Möbel sowie Bauelemente, Schließ- und Sicherheitstechnik, Werkzeuge und Betriebseinrichtung betreut. Erfahren Sie mehr unter www.nuessing.de

Über Intershop:

Die Intershop Communications AG (gegründet 1992, Prime Standard: ISHA) ist ein global agierender Anbieter von Agentic-Commerce-Lösungen, mit denen B2B-Unternehmen ihren Vertrieb digitalisieren. Mehr als 300 Hersteller, Großhändler und Verbundgruppen weltweit vertrauen auf Intershop, um Commerce-Prozesse über Märkte, Marken, Geschäftsmodelle und Kanäle hinweg effizient zu steuern und zu automatisieren. Mit konsequentem B2B-Fokus und einer Plattform, die auf anspruchsvolle Commerce-Szenarien zugeschnitten ist, hilft Intershop Unternehmen wie Atlas Copco, Kubota, Würth, Musgrave und RAJA, ihre Online-Umsätze zu steigern und Kundenbeziehungen nachhaltig zu stärken. 
Intershop is built to boost your business. Erfahren Sie mehr unter www.intershop.de.  

 

Intershop Pressekontakt:
pr@intershop.de, Tel: +49-3641-50-1000
https://www.intershop.com/de/presseportal
 

 

 

 


10.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft
Steinweg 10
07743 Jena
Deutschland
Telefon: +49 3641 50 0
E-Mail: ir@intershop.de
Internet: www.intershop.de
ISIN: DE000A254211
WKN: A25421
Indizes: CDAX, PRIMEALL, TECHALLSHARE
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate BSX
LEI Code: 5299009E3J3ZK6P0GX20
EQS News ID: 2397304

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2397304  10.09.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu INTERSHOP Communications AG

mehr Nachrichten

Analysen zu INTERSHOP Communications AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

INTERSHOP Communications AG 1,37 -2,85% INTERSHOP Communications AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen