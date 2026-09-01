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01.09.2026 08:54:13

EQS-News: Nynomic AG: Großauftrag im Bereich Gasmesstechnik beschleunigt Wachstum im Segment Clean Tech

EQS-News: Nynomic AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge
Nynomic AG: Großauftrag im Bereich Gasmesstechnik beschleunigt Wachstum im Segment Clean Tech

01.09.2026 / 08:54 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Nynomic AG: Großauftrag im Bereich Gasmesstechnik beschleunigt Wachstum im Segment Clean Tech


Wedel (Holst.), 01.09.2026

Die m-u-t GmbH, eine Tochtergesellschaft der Nynomic AG, hat von einem langjährigen Bestandskunden aus dem Marktumfeld der Energieversorgung einen bedeutenden Auftrag im oberen einstelligen Millionenbereich erhalten. Das Auftragsvolumen im Bereich der Gasmesstechnik ist dem Segment Clean Tech der Nynomic AG zuzuordnen und unterstreicht die seit Jahresbeginn spürbare Belebung der Nachfrage sowie die allgemeine positive Wachstumsdynamik. Zugleich bestätigt der Auftrag die starke Marktposition und das Vertrauen etablierter Kunden in das zukunftsweisende Technologieportfolio der Nynomic Gruppe.

In der Kundenapplikation kommen innovative Lösungen der Nynomic Gruppe zum Einsatz, die dazu beitragen, Effizienz und Präzision hochgenauer Gasanalyse weiter zu steigern und anspruchsvolle industrielle Messprozesse nachhaltig zu optimieren. Angesichts des weltweit wachsenden Energiebedarfs und zunehmender Anforderungen an eine effiziente Nutzung verfügbarer Ressourcen gewinnt intelligente und hochpräzise Messtechnik weiter an Bedeutung. Zusätzliche Wachstumsimpulse entstehen dabei insbesondere durch den dynamisch steigenden Energiebedarf neuer Infrastrukturen, etwa von KI-Rechenzentren, sowie durch den weiteren Ausbau und die Transformation der Energieversorgung. Vor diesem Hintergrund erwartet die Gesellschaft für den Bereich der Gasmesstechnik mittel- bis langfristig eine stabile und nachhaltige Wachstumsentwicklung.

Mit Fokus auf kundenspezifische Lösungen, langfristige Partnerschaften und zusätzliche Marktpotenziale sieht sich Nynomic gut positioniert, den wieder aufgenommenen Wachstumskurs nachhaltig fortzusetzen und die führende Position in den vielfältigen Anwendungsfeldern der Photonik weiter auszubauen.

 

Über Nynomic:

Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung kombiniert mit smarten Technologien zur Aufnahme, Verarbeitung und Auswertung von Daten. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung – Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt.


Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com
 

Nynomic AG
Am Marienhof 2
22880 Wedel
www.nynomic.com

 

Rückfragen an:

Jochen Fischer

FISCHER RELATIONS
Neuer Wall 50
D - 20354 Hamburg
phone: + 49 40 822 186 380
info@fischer-relations.de


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nynomic AG
Am Marienhof 2
22880 Wedel
Deutschland
Telefon: +49 (0)4103 9308-0
Fax: +49 (0)4103 9308-99
E-Mail: info@nynomic.com
Internet: www.nynomic.com
ISIN: DE000A0MSN11
WKN: A0MSN1
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900N912ADVTM1P292
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