EQS-News: Nynomic AG: Q1 2026: Wachstum bei Umsatz, EBIT und Auftragsbestand / Jahresprognose bestätigt

EQS-News: Nynomic AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Nynomic AG: Q1 2026: Wachstum bei Umsatz, EBIT und Auftragsbestand / Jahresprognose bestätigt



08.05.2026 / 09:11 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nynomic AG: Q1 2026: Wachstum bei Umsatz, EBIT und Auftragsbestand / Jahresprognose bestätigt



Wedel (Holst.), 08.05.2026

Die Nynomic AG hat die wichtigsten, noch vorläufigen Kennzahlen für das erste Quartal 2026 ermittelt (Vorjahreswerte in Klammern) und ist mit einer insgesamt deutlich verbesserten Geschäftsentwicklung in das neue Jahr gestartet.

Im ersten Quartal 2026 stieg der konzernweite Umsatz auf ca. Mio. EUR 22,3 (Mio. EUR 20,6; +8%). Das EBIT erreichte ca. Mio. EUR 0,1 und zeigt eine erfreuliche Verbesserung der operativen Profitabilität gegenüber dem Vorjahresquartal (Mio. EUR -0,9). Zum 31.03.2026 erhöhte sich der Auftragsbestand auf ca. Mio. EUR 55,6 und lag um rund 23% über dem Vorjahreswert (Mio. EUR 45,2). Der kräftig gestiegene Auftragsbestand unterstreicht die äußerst positive Dynamik und bildet eine sehr solide Grundlage für den weiteren Geschäftsverlauf im Jahr 2026. Darüber hinaus konkretisieren sich kurz- und mittelfristige Bedarfserhöhungen bei wichtigen Großkunden in wesentlichen strategischen Zukunftsfeldern.

Die Ergebnisse des ersten Quartals 2026 zeigen zudem klare Effekte des im Jahresverlauf 2025 umgesetzten Effizienzprogramms NyFIT2025. Im Rahmen dieser Optimierungsmaßnahmen wurden die Konzernstruktur angepasst und die Kostenbasis deutlich gesenkt. Hieraus ergibt sich eine zugleich verschlankte und gestärkte operative Aufstellung der Nynomic Gruppe in einem zukunftsorientierten Marktumfeld.

Nach zwei Übergangsjahren sieht sich Nynomic vor dem Hintergrund einer sich weiter festigenden Nachfragebasis und einer gesunden Bilanzstruktur gut positioniert, um die Rückkehr auf den Wachstumspfad im weiteren Jahresverlauf wie geplant fortzusetzen.

Die Vorstände der Gesellschaft, Maik Müller und Fabian Peters, bekräftigen daher die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und erwarten einen Konzernumsatz in einem Korridor von Mio. EUR 100,0 bis Mio. EUR 105,0 sowie eine EBIT-Marge zwischen 6-8%.



Über Nynomic:

Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung kombiniert mit smarten Technologien zur Aufnahme, Verarbeitung und Auswertung von Daten. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung , Automatisierung – Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com



Nynomic AG

Am Marienhof 2

22880 Wedel

www.nynomic.com



Rückfragen an:

Jochen Fischer

FISCHER RELATIONS

Neuer Wall 50

D - 20354 Hamburg

phone: + 49 40 822 186 380

info@fischer-relations.de